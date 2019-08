Fotbal: Englezul Daniel Sturridge a semnat cu Trabzonspor

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Trabzonspor a anunțat, miercuri, faptul ca Daniel Sturridge (29 de ani) a semnat un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane, cu opțiune de prelungire pe inca unul, cu formația turca, anunța MEDIAFAX.Citește și: A ieșit la suprafața! Fosta firma a lui Dan Barna, bani grei pentru…

- Papp a semnat un acord valabil un an. Paul Papp se despartise de Sivasspor in luna iunie, alaturi de Gabriel Torje, celor doi expirandu-le atunci contractele. Sivasspor va intalni astazi, pe teren propriu, de la ora 21.45, echipa Besiktas, in prima etapa a campionatului Turciei.

- Atacantul roman George Puscas a semnat, miercuri, un contract pe cinci ani cu echipa de fotbal Reading FC, a anuntat clubul din liga a doua engleza pe site-ul sau oficial. Puscas (23 ani) a efectuat vizita medicala inainte de a semna, suma pe care clubul din Albion o va achita gruparii…

- Merih Demiral (Sassuolo) a semnat pe cinci sezoane cu Juventus. Dupa doar sase luni la Sassuolo, fundasul turc Merih Demiral a semnat un contract pe cinci sezoane cu Juventus Torino pentru 18 milioane de euro.In varsta de 21 de ani, Demiral are sase selectii in nationala Turciei, conform News.ro.…

- Giresunspor a terminat pe locul 13 in clasamemntul Ligii 2 din Turcia, cu 36 de puncte, la 6 in fața primului loc care a retrogradat. In decizia lui Raul Rusescu de a semna cu Giresunspor a contat si faptul ca Cristi Tanase (32 de ani), evolueaza la echipa turca din ianuarie și mai are un an de contract.…

- Arsenal a finalizat primul transfer al verii, semnand cu atacantul brazilian, in varsta de 18 ani, Gabriel Martinelli. Martinelli a fost cumparat, pe suma de 6,7 milioane de euro, de la echipa braziliana Ituano, unde a reușit sa marcheze 10 goluri de-a lungul a 34 de apariții, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Asa cum ProSport a anuntat de dimineata, Rapid a perfectat un nou transfer pentru sezonul de Liga 2. Dupa Matias Roskopf, cu echipa antrenata de Daniel Pancu a semnat astazi si Gabriel Dodoi (20 de ani), atacant care apartinea de CFR Cluj, insa care in acest an a fost imprumutat la Pandurii…

- Atacantul senegalez Sadio Mane este fericit la Liverpool si nu vrea ca speculatiile privind interesul clubului de fotbal Real Madrid sa-l distraga de la finala Ligii Campionilor cu Tottenham, relateaza Reuters.