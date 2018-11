Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Lituaniei, cu scorul de 3-0 (1-0), sambata seara, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, cu portile inchise. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Atacantul Wayne Rooney a avut joi seara ultima sa aparitie in tricoul selectionatei Angliei, care a invins cu scorul de 3-0 reprezentativa Statelor Unite, intr-un meci amical disputat pe stadionul Wembley din Londra. Golurile au fost marcate de Jesse Lingard (25), Trent Alexander-Arnold…

- Reprezentativa Angliei s-a impus, luni seara, scor 3-2, in deplasarea din Spania, in etapa a treia a Grupei 4 din Seria A a Ligii Națiunilor. Dupa aceasta partida, Spania conduce grupa cu șase puncte, fiind urmata de Anglia (patru puncte) și Croația (un singur punct). Se actualizeaza.

- Selectionata Croatiei, vicecampioana mondiala, a fost tinuta in sah pe teren propriu, la Rijeka, de reprezentativa Angliei, scor 0-0, vineri seara, in Grupa a 4-a a Seriei A din Liga Natiunilor la fotbal. Cele doua echipe s-au infruntat si la Cupa Mondiala din Rusia, croatii castigand cu 2-1 dupa prelungiri.…

- Gareth Southgate va ramane selectionerul nationalei de fotbal a Angliei pana la finele anului 2022, a anuntat Federatia engleza (FA), care a precizat ca tehnicianul a semnat un nou contract. Southgate (48 ani), care are in prezent o intelegere valabila pana in 2020, a reusit in aceasta vara sa conduca…

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ”FK Partizan” din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Serbia – Romania 2-2, in Liga Natiunilor appeared first on ZiarMM .

- Spania a caștigat partida disputata in deplasare, sambata, cu Anglia, scor 2-1 intr-un meci din Seria A a Ligii Natiunilor, Grupa 4. Anglia a marcat prima, insa Spania a reușit sa intoarca scorul inainte de pauza.

- La 48 de ani, dupa un an sabatic, Luis Enrique s-a intors in fotbal, ca selecționer al Spaniei. Și a debutat cu o victorie importanta, 2-1 pe terenul Angliei, in startul din Liga Națiunilor. "Sa caștigi pe Wembley la primul meci, nu se putea mai bine. Mi-a placut atitudinea baieților, au continuat sa…