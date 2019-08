Fondul Proprietatea: Profit global mai mare cu 113%, în primul semestru Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 1,69 miliarde de lei.



"Principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele sase luni ale anului 2019 a fost castigul net nerealizat aferent participatiilor la valoarea justa prin profit sau pierdere, in suma de 1.031,6 milioane lei, in principal aferent OMV Petrom SA, ca urmare a evolutiei pozitive a pretului actiunii acestei companii (impact de

543,7 milioane lei, crestere a pretului actiunii de 32,1%) si Hidroelectrica SA, ca urmare a evaluarii detinerii Fondului in aceasta companie (impact total de 259 milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni."Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit in aceasta saptamana 170 de miliarde de lei, iar cele mai tranzactionate titluri au fost cele ale OMV Petrom, Banca Transilvania si BRD - Groupe Societe Generale, potrivit statisticilor BVB. In perioada…

- Companiile vor infiinta grupuri de lucru care vor stabili un calendar pentru evaluarea oportunitatilor."In strategia noastra, intentionam de asemenea sa internationalizam si sa extindem afacerile noastre din petrochimie pe pietele care inregistreaza cresteri. De aceea exploram diverse oportunitati…

- De asemenea, OMV vrea sa-si extinda reteaua de benzinarii care aplica discounturi in sudul Germaniei si in Slovenia. Deja compania are 220 de astfel de benzinarii in Austria. In prezent, in Ungaria se afla 197 de benzinarii OMV care folosesc combustibil de la rafinaria Szazhalombatta detinuta…

- Marja de rafinare a OMV (un indicator al profitabilitatii afacerilor cu petrol si gaze naturale) s-a redus la 3,18 dolari pentru un baril de echivalent petrol in perioada aprilie-iunie 2019, de la 4,04 dolari pe baril in primul trimestru din acest an. In cazul OMV Petrom, marja de rafinare a urcat…

- Salariilor de incadrare ale angajatilor cu contract individual de munca ai Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, vor fi majorate cu 300 de lei de la 1 iulie, arata un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Societatea…

- Legislația nu e clara cu privire la cine sunt beneficiarii și care este cu exactitate procentul de acțiuni, in urma faptului ca Guvernul a fost obligat de Instanța Suprema sa vanda pana la 8% din acțiunile Petrom catre salariați, la prețul de acum 15 ani, reiese din declarațiile lui Johan Meyer, CEO…

- Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o crestere cu 0,09%, la 8.623,03 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,1%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al…