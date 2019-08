Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a aprobat, sambata, Planul de masuri la confirmare, dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Slobozia Corni. Potrivit unei informari transmise de Prefectura Galati, s-a decis uciderea preventiva a suinelor…

- Sunt deja 10 focare noi in judet, aparute in nici 30 de zile. Ultimele doua cazuri de imbolnavire au fost descoperite in localitatea Oancea. Unul dintre focare este la o micro-ferma care apartine medicului veterinar din localitate. In judetul Galati mai exista alte cinci suspiciuni de pesta porcina…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit in aceasta dupa-amiaza (n.r. - 30 iulie 2019) pentru a aproba Planurile de masuri la suspiciunea de pesta porcina africana ca urmare a focarelor identificate in exploatatii de la marginea localitatilor Branistea si Sendreni. S-a decis, astfel,…

- Pesta porcina africana (PPA) s-a extins in judetul Olt in ultima luna, astfel ca in prezent sunt 22 de focare in opt localitati, potrivit unui comunicat al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt, remis luni

- Cadavrele a 13 porci mistreți au fost identificate duminica pe raza comunei Hanesti, din județul Botoșani, a anuntat astazi directorul executiv adjunct al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ovidiu Airimitoaie. Potrivit acestuia, analizele de laborator au aratat ca din cei…

- Doua noi focare de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in localitatea Rediu – comuna Radauti Prut din judetul Botosani, a anuntat, joi, intr-o sedinta a Comisiei Locale de Combaterea Bolilor, directorul adjunct al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Ovidiu…

- Pesta porcina africana a fost confirmata la un mistret gasit mort, in urma cu mai bine de o saptamana, intr-o padure din comuna Golesti, a anuntat, joi, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea, Mihai Miclea, potrivit AGERPRES.El a precizat ca…