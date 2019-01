Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, consilierul general liberal susține, prezentand un document datat 8 ianuarie, ca RADET a ajuns sa piarda 2.000 de tone de apa fierbinte pe ora, apa care afecteaza solul din București, scrie digi24.ro. „Fara investiții, rețeaua RADET a ajuns un așa ciur incat, ca sa ajunga…

- Primul sot al Mihaelei Radulescu a fost Bogdan Radulescu, cel de la care actuala vedeta tv a si mostenit numele care a facut-o celebra. Casnicia lor nu a durat mult, circa doi ani, si s-a destramat imediat dupa Revolutie. Amintindu-si despre perioada petrecuta in compania divei de mai tarziu, Bogdan…

- Pasul 1. La mijlocul lunii noiembrie, PNL a depus la Parlament o solicitare de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. In consecinta, Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputatilor urma sa puna solicitarea pe ordinea de zi a plenului pentru a fi votata. Asa cere procedura. Numai…

- La CEX-ul de azi, Liviu Dragnea ar vrea sa excluda din partid cativa „pucisti“ si, in plus, sa-i schimbe pe alti lideri de filiale pe care ii banuieste de tradare. In schimb, Paul Stanescu si Gabriela Firea l-au amenintat pe Dragnea ca, in cazul unor sanctiuni, vor vota motiunea de cenzura a Opozitiei,…

- Primarul General al Capitalei,Gabriela Firea, cere o lege noua pentru consolidarea cladirilor cu bulina roșie. Edilul a declarat intr-o conferința de presa ca de la Revoluție au putut fi consolidate doar 20 de imobile.

- Bogdan Chirieac a declarat ca primarul Gabriela Firea se afla in imposibilitatea de a-și duce la indeplinire toate planurile. "Doamna Firea nu mai are cum sa termine la timp, pentru 2020, iunie, proiectele pentru bucureșteni. Pentru ca, practic, mai are un an și vreo doua luni la dispoziție.…