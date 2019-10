Financial Times: Există pericolul crescând ca o "alianţă rebelă" a unor membri din mai multe partide să forţeze un al doilea referendum Luni seara, sperantele lui Boris Johnson de a ajunge la un acord pe tema Brexitului la summitul european din aceasta saptamâna pareau sa se naruie dupa ce Antti Rinne, premierul finlandez detinator al presedintiei rotative a UE, a declarat ca e nevoie de "mai mult timp", potrivit Financial Times, citat de Rador.



Se spera tot mai mult ca negocierile de la Bruxelles pe tema planului revizuit al dlui Johnson sa se prelungeasca si dupa reuniunea dE saptamâna aceasta, care începe joi, existând posibilitaTea ca un nou summit de urgenta cu privire la Brexit sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-a avertizat marti pe premierul britanic Boris Johnson ca un acord asupra Brexit-ului se anunta ''extrem de improbabil'' in lipsa unor noi propuneri din partea Londrei cu privire la Irlanda, a afirmat o sursa a AFP din Downing Street (cancelaria…

- Guvernul britanic va prezenta miercuri sau joi la Uniunea Europeana propunerile sale detaliate despre Brexit, inclusiv problema frontierei irlandeze, a declarat, luni, pentru Reuters o sursa guvernamentala britanica. Potrivit radioteleviziunii irlandeze RTE, Marea Britanie va propune crearea de "centre…

- Boris Johnson nu a reușit sa convinga UE, iar premierul britanic a ales sa nu mai vina la conferința de presa prevazuta cu omologul sau luxemburghez, dupa un dejun cu șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker care a cerut propuneri concrete din partea Londrei în ceea ce privește chestiunea sensibila…

- Premierul britanic Boris Johnson se duce, luni, la Luxemburg, pentru a discuta despre Brexit cu presedintele Comisiei Eurpene Jean-Claude Juncker, au anuntat vineri Downing Street si CE. Este vorba despre prima intalnire intre cei doi lideri de la instalarea la putere a lui Boris Johnson,…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- ''Cu totii vrem un acord, dar deocamdata guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a plasei de siguranta'' (mecanismul asa-numit de backstop''), a declarat seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, referindu-se la clauza prin care sa se mentina deschisa frontiera…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…