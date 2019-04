Stiri pe aceeasi tema

- Cazul copilului de trei ani din județul Iași care a murit dupa ce a cazut in fosa septica a gradiniței a starnit controverse pe rețelele de socializare, iar ministrul Educației Ecaterina Andronescu a reacționat drastic.

- E ancheta penala in comuna ieșeana Branești, acolo unde un copil de trei ani a cazut in fosa septica din curtea gradiniței și a murit. Fosa era acoperita doar cu un capac de tabla și nu era asigurata in niciun fel.

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa cu privire la cazul unui copilul de trei ani decedat dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din satul Buda, iar Inspectoratul Scolar Judetean ISJ anunta ca a demarat propria ancheta si ca directoarea…

- Potrivit avocatilor lui David Serrano, proprietarul terenului pe care fusese construit ilegal putul, Julen ar fi murit chiar in timpul operatiunilor de salvare, in cursul carora copilul ar fi fost lovit din greseala de o unealta speciala pentru sapaturi de acest fel. Putul sapat ilegal avea…

- Baietelul in varsta de un an care, in urma cu doua luni, a ajuns la un spital din Bucuresti in moarte cerebrala dupa ce a fost internat o zi la Spitalul Judetean, a murit, au anuntat, luni, rudele micutului, potrivit ...

- Accident mortal cumplit, in aceasta dimineata, la Micalaca, in municipiul Arad. O soferita care nu a acordat prioritate a lovit in plin un microbuz, in urma impactului un pasager fiind aruncat prin parbriz. Omul a murit pe loc. Filmul accidentului: Soferita unui Opel nu a respectat indicatorul cedeaza trecerea,…

- Milioane de oameni au urmarit cu dufletul la gura operațiunea de salvare a micuțului Julen, sperand intr-un miracol. Trupul copilului de doar 2 ani, cazut intr-un puț adanc a fost scos in noaptea de vineri spre sambata, dupa 13 zile. Rezultatele autopsiei dau cateva indicii despre ultimele clipe din…

- Un sofer care a ucis un copil de 3 ani in timp care isi tinea propriul copil in brate la volan a fost condamnat definitiv vineri, 18 ianuarie, de magistratii Curtii de Apel Pitesti. In 2013, Ciprian Laurentiu Barbu a accidentat mortal un baietel in varsta de 3 ani. Politistii au stabilit ca accidentul…