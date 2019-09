Stiri pe aceeasi tema

- Celebra revista de politica externa, Foreign Affairs, prezinta pe prim sa pagina a numarului din septembrie-octombrie, cinci autocrati: Xi Jinping – presedintele Chinei, Recep Tayyip Erdogan – presedintele Turciei, Vladimir Putin – presedintele Rusiei, Rodrigo Duterte – presedintele din Filipine si…

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale, susține ca declarația atribuita lui, cum ca daca ar fi fost președinte, tragedia de la Caracal n-ar fi avut loc, i-a fost „scoasa din context”. Dan Barna a revenit cu explicații pe Facebook, pentru a lamuri ce a vrut sa spuna și ce s-a ințeles. „Evident,…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters. "Dorim schimburi diplomatice cu Coreea de Nord",…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a presat luni pe parlamentari sa reintroduca pedeapsa cu moartea, in cadrul luptei sale dure impotriva drogurilor, criticata in intreaga lume si in numele careia politia a ucis deja mii de persoane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Bucurandu-se de o…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor care au lovit in week-end statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au anuntat luni oficiali indieni, relateaza dpa potrivit Agerpres. Furtunile de sambata si duminica, insotite de ploi abundente si rafale de vant puternice, au doborat…

- ​Presedintele clubului Hermannstadt, Iuliu Muresan, a dezvaluit ca Razvan Zamfir, directorul departamentului de scouting al formatiei din Sibiu, a fost batut de fotbalistul croat Filip Jazvic, informeaza telekomsport.ro.Conform sursei citate, incidentul a izbucnit dupa ce jucatorul a fost anuntat…