Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al afacerilor interne Mihai Fifor a declarat, miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ca va lua masuri dure, in urma crimelor de la Caracal, și a dat asigurari ca toți aceia care sunt vinovați vor plati. „Inca de la prima ora a dimineții m-am intalnit cu colegii…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, declaratii de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Viorica Dancila a anuntat, marti, dupa ce a anuntat ca a transmis presedintelui numirea lui Mihai Fifor ca interimar la MAI, ca prima sarcina a acestuia este solicitarea de urgenta a unor…

- Intrega discuție dintre Alexandra Maceșanu și operatorul de la 112 a fost facuta publica. Stenogramele au fost publicate pe pagina de Facebook de unchiul minorei, Alexandru Cumpanașu, care a primit acordul parinților fetei. Parcurgerea intregii discuții este absolut tulburatoare. Este evidenta disperarea…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, legat de cazul din Caracal, ca Executivul trebuie sa se gandeasca daca nu este vinovatul moral, sustinand ca toti cei care au gresit trebuie sa fie sanctionati, indiferent daca sunt de la Interne, STS sau alte institutii. Președintele a adaugat ca, in ședința…

- Se solicita demisii in lanț dupa nenorocirea de la Caracal care a creat indignare și revolta in toata țara. Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului intervine și cere ferm demiterea directorului STS, Sorinel Vasilca, si a ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu. „APADOR-CH considera total…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

- Ministrul de interne, Nicolae Moga, a spus ca evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite si cere ca niciun roman sa nu mai fie batut de jandarmi, subliniind ca nici fortele de ordine nu trebuie ranite de catre cetatenii rauvoitori. „Functia asta de ministru al Afacerilor Interne este o functie…