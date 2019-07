Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al PSD îl ataca duminica pe Dan Barna, validat drept candidat la prezidențiale din partea Alianței USR-PLUS, scriind pe Facebook ca ”s-ar putea sa constatam” ca acesta ”nu este decât un foarte vechi jucator cu contracte pe bani publici”,…

- Premierul a mai adaugat ca are, insa, incredere in organizația PSD Sibiu ca va avea un rezultat bun la alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax. „Plec increzatoare de aici de la Sibiu. La Sibiu e o lupta foarte mare, știm ca de la Sibiu e și domnul președinte Iohannis, dar și candidatul…

- 'Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- Cei opt interesați sa devina președinte sunt liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, actualul șef al statului Klaus Werner Iohannis, președintele USR, Dan Barna, liderul PLUS, Dacian Cioloș, dar și patru social-democrați: Șerban Nicolae, Eugen Orlando Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Mihai Fifor. Ultimii…

- Bogdan Chirieac este de parere ca in momentul de fața Dan Barna are avantaj pentru alegerile prezidențiale in fața lui Dacian Cioloș din partea Alianței 2020 USR-PLUS. De asemenea, analistul politic susține ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, este persoana pe care o vede sa candideze din…

- Liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, vor fi in direct astazi de la ora 14.00 la „Adevarul Live” si vor vorbi despre succesul obtinut la europarlamentare, despre o posibila motiune de cenzura impotriva Guvernului precum si despre discrepantele interne. De ce nu vor sa intre la guvernare?…

