Fetiţă de 7 ani, rănită, în timpul unei acţiuni a poliţiei. "Mai multe focuri de armă" Potrivit acesteia, minora, in varsta de aproximativ 7 ani, prezenta o rana la picior, motiv pentru care politistii i-au acordat primul ajutor si au solicitat interventia ambulantei. Ulterior fetita a fost transportata la spital, fiind in afara oricarui pericol. Rana acesteia a fost descoperita abia dupa ce a fost prins barbatul urmarit, care este tatal minorei, scrie Agerpres. Soferul masinii de teren urmarite si-a continuat deplasarea si a accelerat inspre autospeciala de politie, virand brusc pe un teren accidentat, pentru a-si asigura scaparea. "Suspectul abandonase 3 minori" abandonase 3 minori" … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

