- Sambata, 1 iunie 2019, a avut loc intalnirea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bistrița” al judetului Bistrița-Nasaud, prin echipajul pirotehnic și posesorii de detectoare de metale autorizați din județ și nu numai. Intalnirea a avut ca obiect conștientizarea riscurilor, prevenția…

- Un teribil accident rutier a avut loc azi, la marginea orașului Arad, in Vladimirescu, la ieșire spre comuna Horia. In jurul orei 13.50, un autoturism a spulberat doi bicicliști. Impactul a fost atat de teribil, incat unul dintre bicicliști a fost pur și simplu decapitat! Informația a fost confirmata…

- Barbatul in varsta de 69 de ani intepat marti de un roi de albine pe un camp din comuna Vulturesti a decedat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Cadrele medicale solicitate sa intervina la fata locului au constatat decesul, survenit cel mai probabil din…

- Locomotiva unui tren de marfa cu 39 de vagoane de marfa a luat foc, noaptea trecuta, in apropiere de stația CFR Blaj, la ieșirea din Valea Lunga spre Blaj, in județul Alba. Incendiul s-a produs in camp, in afara localitaților, și nu au fost victime, mai ales ca mecanicii din locomotiva s-a autoevacuat…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:35, ca o persoana este prinsa sub un tractor, in localitatea Uriu. Victima e in stare foarte grava. Incidentul s-a petrecut in zona capelei din localitatea Uriu. La fața locului intervin de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul…

- Timp de o saptamana alpiniștii de intervenție ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Iancu de Hunedoara„ al județului Hunedoara au desfașurat un antrenament de specialitate impreuna cu structura similara a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Petrodava„ a județului Neamț. Cei…