Femeia ranita in explozia de la Navodari, transportata la un spital din Bucuresti. In ce stare este victima

- O explozie violenta a avut loc in aceasta dimineata la Navodari. O locuinta a fost distrusa de fluxul exploziei iar o femeie a fost ranita. Dupa deflagratie, reprezentantii Distrigaz Sud au decis sistarea furnizarii gazelor naturale catre abonatii din Navodari pana la finalizarea cercetarilor. "Dispeceratul…

- In cursul diminetii de astazi, un accident rutier s a produs pe strada Soveja, in dreptul unei treceri de pietoni.Potrivit IPJ Constanta, o femeie, de 31 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, dinspre strada Semanatorului catre strada Stefanita Voda si,…

- Președintele Romaniei transmite condoleanțe familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Republica Ceha. Anterior Ministerul Afacerilor anunța oficial ca in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au murit 3 cetațeni romani.Stare…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, a precizat ca explozia a avut loc intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Minerilor din Targu-Jiu. O femeie care locuia cu chirie in imobil a fost ranita, fiind transportata la spital cu arsuri grave. "Explozia a avut loc…

- Victima s-a ranit in urma unui scurtcircuit electric produs in urma cu mai bine de 15 ore de la prezentarea la Spitalul Harlau. „Pacientul prezenta arsuri pe 30- din suprafata corporala, cu localizare la nivelul pavilioanelor auriculare, la nivelul ambelor maini si pe torace posterior. Barbatul a suferit…

- Momente de groaza pentru un barbat din comuna clujeana Izvorul Crișului, satul Nadașu. Acesta a luat foc și a ars ca o torța. Barbatul, de aproximativ 55 de ani, a vrut sa aprinda focul in soba, dar ținea in mana o sticla cu benzina. Combustibilul s-a aprins imediat, odata cu el și hainele clujeanului…

- In ședința de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de stațiuni turistice de interes național pentru patru localitați și zone turistice. Conform acestei decizii, localitatea Borșa din județul Maramureș, localitatea Dambovicioara din județul Argeș, zona Mamaia…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Un barbat in varsta de 75 de ani din orasul Saveni a ajuns, astazi dimineata, la spital cu arsuri pe fata si maini in urma unei explozii care s-a produs intr-o bucatarie de vara din gospodaria sa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Potrivit…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- O femeie de 61 de ani a fost ranita astazi dupa ce a incercat sa urce intr un autobuzt RATC, s a dezechilibrat si a cazut. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 martie a.c., o femeie, in varsta de 61 de ani, in timp ce intentiona sa urce autobuzul nr. 43, acesta fiind oprit in statia de pe bulevardul…

- Pacienta, in varsta de 42 de ani, din municipiul Bacau a ajuns, duminica dupa amiaza, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, in stare de soc si cu arsuri de gradul II si III, pe circa 40 la suta din suprafata corpului. Dupa ce a fost stabilizata de medicii de aici, femeia a […]…

- Fotbalul județean din Vrancea știe ce-l așteapta in vara, la meciul de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Campioana sa va juca doua partide cu cea mai buna formație din județul Constanța. Așa cum a aratat prima parte a campionatului județean din Vrancea pentru titlul de campioana…

- Incepand cu ora 09:00 se redeschide circulatia rutiera pe DN 39E, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitatile Constanta si Cumpana. Reamintim ca acest sector de drum a fost inchis din cauza vizibilitatii foarte reduse ca urmare a viscolului. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Potrivit uni comunicat al IPJ Constanta, sutorul prins in flagrant delict in timp ce ii solicita unui barbat suma de 2000 de euro pentu a solutiona un accident rutier, in care fiica acestuia ar fi fost implicata, a fost incarcerat in arestul IPJ Constanta. Pe numele acestuia fiind emis mandat de arestare…

- Cadrele medicale de la SMURD Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in zona Balada unde o femeie avea nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit SAJ Constanta victima s a ranit dupa ce a cazut de la aproximativ doi metri. Femeia a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral,…

- Magistratii Judecatoriei Constanta au luat, ieri, prima decizie in cazul barbatului de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. hellip; privindu l pe inculpat, trimis in judecata pentru art. 376, alin.…

- O explozie a avut loc astazi intr-un apartament din Codlea. O femeie a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Cauza deflagratiei a fost acumularea de gaze. Explozia a izbucnit in aceasta dimineata intr-un apartament din Codlea. Proprietarea locuintei, o femeie de 70 de ani, a fost ranita si a…

- Accidentul cumplit din aceasta seara a fost filmat. Momentul în care trei adulți și un copil de 3 ani au fost spulberați de un șofer vitezoman chiar pe trecerea de pietoni a fost surprins de camerele video din zona. Reamintim ca în urma accidentului un copil de 3 ani a murit, tatal și…

- Un grav accicentu rutier a avut loc, miercuri seara, în municipiul Constanța, pe soseaua Mangaliei. Din primele informații o familie formata din bunica, mama, tata și un copil de aproximativ trei ani a fost spulberata de o mașina, anunta Ziua de

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca femeia care locuia in apartamentul ude s-a produs explozia a fost transportata la spital in urma arsurilor suferite. "Explozia nu a fost urmata de incendiu. S-a produs intr-un apartament de pe strada…

- Actionarii societatii Maia Residence Invest S.A., detinand 100 din actiunile reprezentand 100 din capitalul social, s au intrunit in data de 26.01.2018, pentru a dezbate urmatoarele subiecte regasite pe ordinea de zi: 1. Se pune in discutie achizitionarea de catre societatea Maia Residence Invest S.A…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana. Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea…

- Un barbat de 36 de ani, din orașul Nisporeni, a ajuns in aceasta dimineața, la spital cu arsuri grave in urma unei deflagrații, produse din cauza unei butelii de gaz. Victima a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului și se afla la terapie intensiva.

- Un copil de 9 ani, victima a unui accident, a fost dat afara din spital la Oradea, desi era in stare foarte grava. A fost victima unui accident, iar cei din conducerea spitalului sustin ca legea ii obliga sa le ceara bani parintilor pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Magistratii au decis in aceasta seara ca cei opt suspecti din dosarul furtului de aparate pay point din judetul Constanta sa fie arestati preventiv pentru 30 de zile. Acestia au fost introdusi in Arestul IPJ Constanta. Reamintim ca, in perioada decembrie 2017 ianuarie 2018, cei in cauza, cu varste intre…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Circulatia pe mai multe sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta a fost redeschisa, cu restrictii pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, informeaza, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In prezent, se…

- Un agent de paza din Constanta care insotea un tren de marfa a folosit pistolul cu cartuse din cauciuc pe care il avea asupra lui, in gara Deva, informeaza Agerpres.ro. Politia face cercetari in acest caz dupa ce o persoana a reclamat ca ar fi fost ranita in timp ce traversa liniile de cale ferata,…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Un barbat de 33 ani din Galati si-a pierdut bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren marfar la iesirea din tunelul de la Barbosi din apropierea municipiului Galati, potrivit AGERPRES. Un echipaj SMURD Galati a intervenit la locul accidentului. Victima a suferit leziuni grave la nivelul…

- Doua persoane aflate intr-un matiz au fost grav ranite, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc undeva in zona de cluburi a stațiunii Mamaia, spre Navodari. Este vorba despre doi barbați…

- Un accident soldat cu noua victim a avut loc in Mureș, sambata, una dintre persoane fiind in stare critica. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti.…

- O femeie a fost ranita joi dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit frontal de un microbuz. Accidentul s-a petrecut pe strada Victor Vlad Delamarina, politistii sustinand ca de vina a fost femeia ranita care a patruns pe contrasens intr-un moment de neatentie. Victima accidentului a fost preluata…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- Digi24 a analizat situatia actuala a lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care a anuntat ca va cere azil politic in Madagascar.Potrivit sursei mentionate Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari, in functie de solutia instantei supreme care va decide…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…