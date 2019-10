Felicity Huffman, in inchisoare pentru 14 zile! Iata la ce poate sa se astepte!

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Celine Dion a raspuns celor care comenteaza pe marginea aspectului sau fizic. In ultima vreme, despre renumita artista s-a comentat ca este din ce in ce mai slaba. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Entertainment Weekly, vedeta a afirmat ca dintotdeauna a fost slaba. "Fac…

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Iulia Vantur a marturisit ca deși nu-și dorește atat de mult sa se casatoreasca, nu același lucru il poate spune despre venirea pe lume a unui copil. "Acum chiar m-am intors de la Londra, unde am filmat pentru un film de acțiune. Am filmat cu o echipa de profesioniști de la Hollywood și mi-a…

- Meciurile din sferturile de finala ale turneului de tenis ATP de la Winston-Salem (Statele Unite), programate joi, au fost amanate cu 24 de ore din cauza ploilor puternice, au anuntat organizatorii evenimentului din Carolina de Nord, citati de Reuters.

- Milla Jovovich, in varsta de 43 de ani, a anunțat ca este din nou insarcinata. Actrița a mai pierdut de curand un copil, „din cauza varstei”. Milla a dat vestea pe Instagarm, unde a postat un selfie in care iși arata burtica de gravida, alaturi de mesajul „Insarcinata din nou”. View this post on Instagram…

- Romanca Anastasia Soare se afla in topul celor mai de succes femei de afaceri din Statele Unite. Drumul de la o simpla angajata care lucra 14 ore pe zi la cea de manager general al unui adevarat concern nu a fost ușor, insa a meritat, caci a ajuns sa fie numita "Regina Sprancenelor de la Hollywood".