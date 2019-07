FCSB, probleme la plecarea în Armenia, pentru meciul din Liga Europa. Zborul a fost amânat cu cel puţin două ore "Adversarii nostri nu sunt cei de la Alaskert sau cei mai periculosi adversari nu sunt cei de la Alaskert. Primul adversar este faptul ca jucam mereu in deplasare, imaginati-va ca ieri am ajuns la 03.00 dimineata in baza, iar astazi plecam in Armenia si vedeti foarte bine ce se intampla. Trebuia sa plecam la 09.00, am fost anuntati ca plecam la 11.00-11.30, probabil ca vom pleca la 14.00. Nu e vina nimanui, ne-am ales meseriile astea, nu trebuie sa ne lamentam, dar oboseala mentala e un factor important, pentru ca imediat se transforma in oboseala fizica. Un alt adversar este faptul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

