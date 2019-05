Fake News si FakeBook ! Ieri am incercat sa distribui pe Facebook doua stiri. Prima stire era legata de faptul ca 2 pesedisti, din tabara Dragnea si din tabara anti-Dragnea, arunca pe geam cu milioanele de euro. Stirea nu a fost pe placul Facebook, adica Fakebook ! Citeva zeci de vizualizari… A doua stire era un FAKE NEWS, legat de o pisicuta. Daca cititi pe verticala, primele litere din fiecare propozitie rezulta in FAKE NEWS ! Nici asta nu a placut Fakebook-ului ! Citeva zeci de vizualizari… Ce rezulta ?! Ori ca Romanilor nu le pasa cind sint jefuiti de sute de milioane de euro !Ori ca JAFUL de sute de milioane de… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

