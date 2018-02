Facebook, Twitter, Google, fronturi de lupta cu troli, roboti si conturi false. Ce se intampla in Romania? Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail.



S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa faca anumite operatiuni pe internet) si sa detineti, fara sa stiti, un cont fals de Facebook sau Twitter create de acesta pe langa cele pe care le folositi in mod obisnuit.



Companii de soft, de marketing digital, agentii guvernamentale, asociatii mai mult sau mai putin secrete creeaza mesaje…

