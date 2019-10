Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 29-a editii a Festivalului National de Teatru, care are loc in perioada 18 - 27 octombrie, vor fi puse in vanzare vineri, la ora 12.00, potrivit unui comunicat.Biletele vor fi disponibile online, pe https://www.mystage.ro/fnt, și la casa de bilete centralizata…

- Cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru aduce si anul acesta in Capitala, intre 18 si 27 octombrie, productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a prezenta mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in 2006 de criticul Marina Constantinescu, in primul…

- Interferențe intre arta plastica și arta dramatica cu ocazia expoziției organizate de buzoianul Vladimir Paun la Muzeul Național al Țaranului Roman din București. Arhitect și artist plastic, buzoianul a vernisat pe 27 august, la muzeul bucureștean, expoziția „Conexiune in Brahma”, cea care a fost prezentata…

- Au mai ramas doua saptamani pana la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Prilej de sarbatoare, de bucurie și cant, ediția de anul acesta va aduce pe scena Festivalului, la Alba Iulia și Jidvei, artiști indragiți, alaturi de tineri interpreți talentați, dornici…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Festivalul Strada Armeneasca 2019 debuteaza vineri, cu o serie de concerte, expozitii, ateliere creative si piese de teatru pentru copii. Pana duminica, strada Armeneasca din Bucuresti se transforma in spatiu expozitional si loc de distractie pentru intreaga familie, adunand laolalta artisti, mestesugari…

- Saptamana asta, va propun spectacolul ”Itinerarii. Intr-o zi, lumea se va schimba”, coproducție romano-franceza din fonduri publice, romanul ”Mica mea inima de om singuratic”, thrillerul bine scris, podcastul ”Anthropocene Reviewed” despre ciudațeniile vremurilor contemporane și expoziția dedicata…

- Incepand de saptamana trecuta, in municipiul Suceava se desfasoara cea de-a XI-a editie a Festivalului National de teatru in limba engleza, MagicFest, care se va incheia vineri, 19 iulie.In cadrul acestui festival, liceeni din toata tara iau parte la ateliere de teatru coordonate de tineri actori, ...