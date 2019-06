Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, cap de serie numarul 2, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului WTA de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii de 1.006.263 dolari, dupa ce a invins-o pe croata Dona Vekic cu 6-3, 6-4. La 11 zile dupa ce a triumfat la Roland Garros,…

- In acest weekend, la Alba Iulia se desfasoara Concursul International de Machete Statice. Ajuns la a IX-a editie, Trofeul “AMA” da posibilitatea pasionatilor de modele in miniatura sa-si prezinte lucrarile. In concurs sunt inscrisi participanți din Ungaria, Italia, Serbia, Anglia si Romania. Vor fi…

- Organizatorii turneului feminin de tenis de la Birmingham (Anglia), programat între 17 si 23 iunie, au anuntat ca i-au acordat un wild-card jucatoarei americane Venus Williams, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Cea mai mare dintre surorile Williams, aflata acum pe locul 53 mondial,…

- In timp ce executau operațiuni de reabilitare la o cladire privata, destul de veche, situata in localitatea Vinerea, lucratorii care prestau lucrarile au descoperit sub o grinda din podul construcției doua arme revolver (fara muniție), una dintre acestea aflandu-se intr-o stare avansata de degradare.…

- Noaptea de Paște s-a desfașurat cu peripeții pentru cateva zeci de romani stabiliți in Anglia in orașul Wolverhampton, orașel apropiat de Birmingham. Potrivit unui martor cațiva petrecareți au incercat sa intre in biserica. Oamenii pareau sa fie beți. In momentul in care li s-a interzis acest lucru,…

- Sa ai un job platit bine și sa ai posibilitatea de a-ți lua concediu o luna de zile, oricand dorești, pe banii șefilor, nu e un vis imposibil. De aceste lucruri se bucura angajații unei companii din Marea Britanie, care se pot considera, fara indoiala, cei mai fericiți din lume. Angajații…

- Angajații unei companii din Birmingham, Marea Britanie, pot spune ca sunt cei mai fericiți din lume. Șefii lor ii trimit și o luna in concediu, in țari ca Thailanda sau India, și le permit sa vina la servici atunci cand vor. “James și eu am visat intotdeauna sa avem o firma mica, in care angajații…

- Doi tineri romani au murit intr-un tragic accident rutier petrecut la Birmingham. Cei doi au ieșit dintr-un bordel din Birmingham și au urcat in mașina. Au mers insa pe contrasens și au fost facuți praf de alta mașina. Ștefan Covașdan și Marius Olteanu se intorceau de la Birmingham, cand, din pricina…