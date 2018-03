Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane, printre care și invitați din Republica Moldova, au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau pentru a celebra Centenarul unirii Basarabiei cu Romania. Nume importante ale folclorului romanesc, de pe ambele maluri ale Prutului, au urcat pe scena…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Poate fi numit un moment istoric deoarece actiunea unionistilor a luat amploare. Asadar primarii celor peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie.

- Conducatorii clubului din capitala au profitat din plin de pauza competitionala si s-au miscat pe piata transferurilor, intarind echipa. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internationalul Johannes van Heerden, acum, inainte de duelul cu Steaua, din Cupa Romaniei, “tigrii” au…

- Piata de eCommerce din Romania se afla intr-un continuu proces de dezvoltare si maturizare, inregistrand, in 2017, o crestere de 40% fata de anul anterior. Cu toate acestea, majoritatea magazinelor din online-ul romanesc inca sunt departe de a fi bine puse la punct, fapt care nu ii afecteaza…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Moldindconbank a ales soluția FMA de la Allevo pentru oglindirea tranzacțiilor SWIFT între platformele de producție și de backup, asigurând integritatea și consistența datelor, precum și continuitatea operaționala. Astfel, dupa ce a fost desemnata doi ani la rând „cea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- Socialistii moldoveni continua atacurile la adresa unionistilor din Republica Moldova. Mai nou, acestia ar fi inceput sa distribuie pliante prin sate, care reprezinta copiile declaratiilor simbolice de unire semnate de mai multe primarii din tara, pe care este scris: „Tradatori de neam si tara”.

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o „explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din Romania care facut acest pas, documentul urmand sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hit-ul „Doar pe a ta“, alaturi de Edward Sanda si a obtinut un succes impresionant cu emotionantul “Nu ma uita”, peste 25.000.000 de vizualizari pe canalul ei de YouTube, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul piesei “Nu mai e”. Ioana isi surprinde din nou…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- Vampirul “Vlad” este personajul principal in jurul caruia cei de la Kindred Group, una dintre cele mai mari companii de jocuri de noroc la nivel mondial, au ales sa construiasca primul cazino online dedicat din Romania.

- Valeria Stoica este unul dintre Uninvited Artists, o comunitate de artiști independenți și label din Romania, care acopera o nisa muzicala underground, de la electro si pop punk, pana la jazz si indie folk. Printre artistii Uninvited se numara Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa…

- Romania conduce Canada cu 2-0 dupa prima zi de la Fed Cu, dupa meciurile caștigate de Sorana Cirstea și Irina Begu. (Detalii aici) Au trecut primele meciuri cu Florin Segarceanu pe banca la Cupa Fed, experiența inaugurala pentru cel care a fost capitan nejucator timp de 11 ani in Cupa Davis, din 1997…

- Mihai Fifor a declarat la Chisinau ca Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice in

- Magazinele online asteapta vanzari cu pana la 80% mai mari pentru sarbatorile din februarie si martie, respectiv Ziua Indragostitilor, Dragobete, Martisor si 8 Martie. In ultimii ani, vanzarile din aceasta perioada au crescut constant iar succesul magazinelor online depinde de cum se organizeaza si…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a întâlnit sâmbata cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, care se afla într-o vizita în capitala Republicii Moldova. Silvia Radu a salutat prezenta la Chisinau a primarului de Iași, apreciind…

- Ce ar putea avea in comun Delia, Alexandra Stan, Ilinca Vandici, Giulia, Nicole Cherry, Alina Eremia, Jo si Irina Rimes. Aparent doar faptul ca sunt persoane publice, altceva nimic, insa mai au un lucru care le face sa fie asemanatoare. Se imbraca de la un brand de succes creat de o albaiulianca. …

- Romania joaca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africana a Cupei Davis, impotriva Luxemburgului. Primele doua intalniri au loc astazi și pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport și Digi Sport. liveSCORE Nicolae Frunza - Ugo Nastasi Nicolae Frunza (596) ATP…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- Polițiștii de la DIICOT Cluj și agenți de la Agenție Antidrog (DEA) din Statele Unite au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzați ca au pus la cale o rețea care a vândut în SUA, droguri de mare risc în valoare de 55 de milioane de lei. Unul…

- In primele 10 luni ale anului care a trecut, Romania a cumparat din comertul intracomunitar mancare in valoare de 5 miliarde de euro, din care 1,3 miliarde de euro produse animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, dar si bauturi si tutun in valoare de 2 miliarde…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- Incident la spitalul orasenesc din Baicoi, judetul Prahova. Un medic de la camera de garda a fost filmat de ruda unui pacient in timp de refuza internarea acestuia. Mai mult, intr-un acces de furie, medicul a rupt fisa bolnavului.

- Amazon, cel mai mare comerciant online din lume, a inceput oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie în Bucureşti, România. Acest birou găzduieşte deja mai multe echipe de ingineri care lucrează…

- O consecinta a traficului de trei ori mai intens decat intr-o perioada normala este faptul ca masinile formeaza cozi de citiva kilometri, iar timpul de tranzitare a vamii este de cateva ore, in ciuda faptului ca au fost luate masuri de fluidizare a traficului. Traficul s-a amplificat, triplandu-se numarul…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Videoclipul in care liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii le cere rușilor sa protesteze pe 28 ianuarie impotriva modului in care se organizeaza alegerile prezidențiale din Rusia a fost blocat de catre YouTube. „Da, ultimul videoclip cu apelul pentru proteste la 28.01 este inca blocat. Incercam sa…

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cintate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

