- Ionuț Vina (24 de ani) a semnat azi cu FCSB, in urma negocierilor pe care le-a purtat astazi cu Gigi Becali. ”Cand s-au ințeles cluburile, am venit sa negociez. Nu trebuia sa ma convinga Tanase, dar daca a fost el intermediarul, ii mulțumesc pe aceasta cale. A contat mult și ca ii cunosc pe majoritatea…

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European de tineret. „Bursucul" a vorbit la superlativ despre Ianis Hagi, unul dintre liderii echipei lui Mirel Radoi. Romania U21 va juca impotriva Germaniei…

- CFR Cluj pregateste in mare taina o mutare cu adevarat spectaculoasa. Presa din Turcia a aflat ca ardelenii incearca sa-l repatrieze pe Paul Papp (29 de ani), aflat in acest moment sub contract cu Sivasspor. Jurnalistii mai noteaza ca partile s-au inteles, iar in urmatoarele zile se semneaza actele.Dan…

- Dan Petrescu (51 de ani) nu o duce rau deloc! Dupa ce a reusit sa se incoroneze campion al Romaniei cu CFR Cluj, „Bursucul” a anuntat ca a primit o oferta de aproximativ 5 milioane de euro din strainatate. Misterios, antrenorul nu a oferit mai multe informatii, insa a precizat ca nu intentioneaza sa…

- Mihai Teja s-a intalnit pentru prima data cu jucatorii de la FCSB dupa ce a fost anunțat ca va fi demis. Antrenorul a ținut sa le mulțumeasca jucatorilor cu care a lucrat in ultimele luni. I-a felicitat pentru daruirea de care au dat dovada și le-a transmis sa se pregateasca și in aceasta saptamana,…

- "Astept sa se arate baba Pricina. Sa se arate baba Pricina lui Dan. Nu poate asa la infinit sa nu i se arate. In loc sa-ti vezi de treaba ta, ca esti primul, ca ai cinci puncte... Pai tu ai ce ai cu FCSB. Ai venit la echipa asta la care au muncit altii. De aia a si luat-o. Si atunci, baba Pricina…

- Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, crede ca Dan Petrescu si echipa sa nu pot tine pasul pana la finalul sezonul si se vor impiedica la un moment dat, iar FCSB e pregatita sa profite. "Astept sa se arate Baba Pricina. Sa se arate Baba Pricina lui Dan (Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj…

- Asa cum Dan Petrescu a intuit, Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei, eliminand CFR Cluj, dupa care a venit la Bucuresti in vacanta. Doar ca „Bursucul“ nu prea are dreptul de a acuza asa ceva din postura de antrenor al CFR-ului.