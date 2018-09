Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanțeze contribuția naționala a acesteia la punerea in aplicare a Programului național de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anunțat intituția luni, scrie Mediafax, Acest…

- Mai multe proiecte de reabilitare a scolilor din Sibiu inainte de inceperea noului an de studii au fost finalizate, iar altele sunt in derulare. Primaria orasului a facut un bilant despre sumele pe care le-a alocat din bugetul local pentru pregatirea institutiilor de invatamant.

- Rechizitele esențiale in prima zi de școala costa, in medie, 350 de lei Bucuresti, 23 august 2018. Noul an scolar se apropie cu pasi repezi, iar pregatirea ghiozdanului este o prioritate in aceasta perioada. Bugetul este un element important in luarea deciziilor, iar pentru a acoperi toate nevoile,…

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Scandal la Rapid. Echipa va avea buget de 1 milion de euro, dar e haos la nivelul conducerii. Academia Rapid a promovat la finalul sezonului precedent in Liga 3, a caștigat și Cupa Romaniei, faza pe București, dar nu toate merg ca pe roate in Giulești. Daniel Niculae a adus un sponsor care e dispus…

- Centrele pentru copiii ramași singuri acasa funcționeaza ca un program de after school, dar care vine la pachet și cu consiliere psihologica și sociala, atat pentru micuți, cat și pentru cei in grija carora au fost lasați. Asociația “Salvați Copiii” are 17 astfel de centre in toata țara. Nevoia este…