Alegatorii romani si comunitari care se afla in strainatate pe 26 mai pot vota si pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul national la oricare dintre cele 441 sectii organizate in strainatate. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis 4.000.500 de buletine de vot, atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendumul national. Au fost distribuite cate 1.333.500 de buletine de vot pentru alegerea candidatilor Romaniei in Parlamentul European, pentru intrebarea nr. 1 de la referendumul…