Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a facut un ultim apel privind alegerile pentru Parlamentul European, aparand intr-un interviu pe Youtube, in care indeamna tinerii sa iasa la vot, relateaza site-ul Politico.eu, conform Mediafax."Este mai 26 sau niciodata", a declarat Macron, uitandu-se…

- RomaniaTV.net va prezinta un scurt ghid despre votul de duminica, pe baza informatiilor oficiale puse la dispozitie de Ministerul de Interne si Autoritatea Electorala Permanenta, organizatorii scrutinului. - Alegatoriii voteaza in aceleași secții de votare si pentru Parlamentul European,…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi multiplica alertele inaintea apropiatelor alegeri europarlamentare, intr-un interviu acordat marti presei regionale evocand chiar ''riscul de dislocare a Europei'', si isi justifica astfel prezenta in prima linie a campaniei electorale dinaintea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat luni ca vede pentru "prima data o complicitate intre nationalisti si interesele straine" pentru dezmembrarea Europei, vizandu-l pe lobbyistul Steve Bannon, "apropiat puterii americane", precum si pe rusi, care "nu au fost niciodata atat de intruzivi",…

- Autoritatile din Grecia au lansat miercuri o campanie pentru a incuraja femeile sa candideze la alegerile europene si in acelasi timp catre electorat, caruia i se cere ''sa aleaga femei'', subreprezentate in politica in Grecia in raport cu media UE, relateaza AFP. Subreprezentarea femeilor…

- Zilele trecute, presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Targoviste spunea ca pe 26 mai 2019, au loc alegeri cruciale pentru Romania. Liderul liberalilor a spus ca este vorba despre alegerile pentru Parlamentul European in care romanii sunt chemati sa decida cine va reprezenta Romania la…

- PSD a pregatit strategia pentru unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere politic. In 2019, partidele vor da doua teste importante. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 26 mai, și alegerile prezidențiale, ce vor avea loc la sfarșitul anului. In…