- Malta, Letonia și Slovacia organizeaza sâmbata alegeri europarlamentare, iar restul țarilor, printre care și România, își vor alege duminica reprezentanții în viitorul Parlament European, anunța Mediafax.Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare în Irlanda și Cehia.…

- Cetațenii din Cehia și Irlanda sunt așteptați vineri la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul Legislativ european, diferența între cele doua țari fiind aceea ca în Cehia scrutinul va continua și sâmbata, când vor avea loc alegeri și în Malta, Letonia și…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Sute de locuri de munca in strainatate pentru romani. Se cauta muncitori agricoli, șoferi, electricieni, instalatori. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 373 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 100 locuri de munca: 100 muncitori…

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- In 2017, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Cresterea numarului de pasageri procesati si cresterea numarului de destinatii de care Maramuresul este legat prin cursa aeriana de linie sau low cost este unul din obiectivele strategice ale Aeroportului International Maramures pentru urmatorii patru ani. Acest aspect reiese din scrisoarea de asteptari…