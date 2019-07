Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAE Alexandru Victor Micula a participat, marti, la Bruxelles, la conferinta 'From wrongs to rights: ending severe labour exploitation', organizata de Agentia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), sub auspiciile presedintiei

- Delicatele negocieri angajate la Consiliul European de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce principalele institutii ale Uniunii Europene, in primul rand Comisia Europeana, in urmatorii cinci ani au esuat joi, un summit de criza fiind convocat pentru data de 30 iunie, transmite AFP.…

- Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde vor fi discuții despre numirile pentru posturile de conducere in instituțiile europene, adoptarea Agendei Strategice a UE 2019-2024 și bugetul multianual al Uniunii, informeaza MEDIAFAX."Subiectele…

- "Am votat, în primul rând, cu gândul la stabilitatea Uniunii Europene. Sansa României pentru viitor cred ca este integrarea într-o Europa puternica si valida si egala pentru toti, iar in ultima vreme se vad anumite derapaje în functionarea Uniunii Europene…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale Nicolae Nasta participa, pe 13 si 14 mai, alaturi de ministri ai apararii si de externe din statele membre ale UE, la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe (CAE) si la lucrarile Comitetului Director al Agentiei…

- Euroscepticul Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla in Transilvania, intr-o vizita de doua zile, intre 8 și 10 mai. Liderul ungar este invitat de UDMR, pentru a sprijini formațiunea maghiara sa transmita hotararea Ungariei vecine pentru proiectul autonomist al UDMR. Inaltul oficial ungar nu a solicitat…

- Apropierea sarbatorilor ne aduce multora dintre noi un sentiment de tristețe, mai ales celor dintre noi care avem copiii sau nepoții plecați peste mari și zari, pentru o viața mai buna. Potrivit unor date facute publice recent 160.000 de copii din toata țara aveau, la 1 ianuarie 2018, unul sau ambii…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, a insistat vineri asupra necesitatii de a fi 'respectate' rezultatele referendumului asupra Brexitului pentru a evita o noua deriva democratica, informeaza France Presse. 'Cerinta noastra este ca votul…