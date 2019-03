Eugen Teodorovici: Termenul de aplicare a OUG 114 pentru Pilonul II ar putea fi prorogat "pe termen foarte scurt"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca joi va avea o discutia cu administratorii fondurilor de pensii private si si-a exprimat speranta ca se va ajunge la un consens in ceea ce priveste Pilonul II. "Joi o să am o discuţie cu cei de la Pilonul II. Mâine (miercuri…

- Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca, iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private, arata Comisia Europeana in raportul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a negat, marți, ca statul dorește sa ia bani din Pilonul II de pensii și foloseasca eventualii bani virați de la Pilonul II la Pilonul I de pensii pentru investiții, conform Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a afirmat, marți, in cadrul unor…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat ca angajatii din constructii raman asigurati, chiar daca nu sunt obligati sa plateasca toate contributiile in urmatorii zece ani, iar o masura precum un salariu minim brut peste cel standard poate fi ceruta de alte domenii. Salariul minim brut…

