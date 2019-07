Eugen Teodorovici: Săptămâna viitoare va fi luată o decizie cu privire la rectificarea bugetelor locale "O sa avem un dialog cu toate cele patru structuri asociative, nu separat, nu pe structuri asociative separat, pentru ca nu este corect, pentru transparenta, pentru echilibru, pentru incredere intre partile la discutie, intre cele patru structuri asociative: consilii judetene, primarii de orase, municipii sau comune si Ministerul de Finante. (...) Impozitul pe venitul global, s-a spus foarte clar ca pe primul semestru, asa cum s-a discutat acum mai mult timp, cred ca de peste o luna, se va aloca la nivel local in intregime, cum este normal sa fie, cu toate ca Legea bugetului pe anul acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat, duminica, ca saptamana viitoare va fi luata o decizie cu privire la modul in care se va efectua rectificarea bugetara, dupa o discutie cu structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor, fiind doua posibile variante.…

- Eugen Teodorovici anunta ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor"La aceasta discutie s-a discutat foarte clar si transparent. (...) Noi am spus foarte clar doua lucruri: ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor. Pentru luna…

- "Nu stiu daca la Interne va avea loc remanierea pana la urma, fiindca in partea cealalta (n.r. - la MAE) este o decizie a ALDE. In cazul Ministerului de Interne eu cred ca decizia finala nu este luata. Exista foarte multe argumente sa nu schimbi ministrul de Interne in momentul acesta, fie si pentru…

- Guvernantii se lauda, de cate ori au ocazia, cu o economie care se dezvolta ca Fat Frumos, fiind a doua cea mai mare crestere economica din UE. Cu toate astea, nu avem bani si ne tot imprumutam cu sume record. De pe pietele externe a fost depasit deja necesarul de finantare. Ministerul de…

- Eugen Teodorovici ”pune democrația in cui”, spune ca ”nu sunt bani” pentru referendum! Minte cu nerușinare și ignora votul romanilor din 26 mai - acuza șefa deputaților PNL Eugen Teodorovici.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' "Condamn…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca sumele de care primariile "au fost vitregite" in ultimele trei luni vor fi restituite…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a criticat, intr-un interviu la Antena 3, activitatea inspectorilor ANAF, pe care ii acuza ca trateaza in mod diferit controalele la firmele romanești, unde sunt „foarte viteji”, fața de cele la multinaționale, unde merg ca „pisicuții”. „Eu am tot sperat ca ANAF va intelege…