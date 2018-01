Erdogan: Turcia a început operaţiunile terestre din regiunea Afrin Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG si PYD sunt la fel. Schimbarea numelui nu schimba faptul ca ele sunt organizatii teroriste. Ei se joaca in Siria schimband numele organizatiilor teroriste. Pe cine credeti ca pacaliti?", a afirmat presedintele turc. De asemenea, Erdogan a criticat Statele Unite pe motiv ca sustine PKK, grupare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- "Israelul este un stat de ocupație. Mai mult, acesta este un stat terorist", a declarat liderul Turciei in deschiderea summitului extraordinar al Organizației Cooperarii Islamice (OCI). De asemenea, președintele turc a indemnat la recunoașterea Ierusalimului de Est drept "capitala a Palestinei",…

- Presedintii Rusiei si Turciei au condamnat in cor decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Prin aceasta decizie, Donald Trump ”destabilizeaza Orientul Mijlociu” au denuntat cei doi sefi de stat. Declaratiile au fost facute la Ankara, unde Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- "Analizam ajustarile sprijinului militar oferit partenerilor nostri kurzi din prisma necesitatilor militare pentru infrangerea ISIS (Stat Islamic) si a eforturilor de stabilizare care sa previna revenirea ISIS", a declarat Eric Pahon, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presedintele american…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Nurettin Canikli, ministrul de Aparare de la Ankara, a declarat, miercuri, ca Rusia va livra catre Turcia, incepind cu anul 2019, doua sisteme de aparare antiaeriana S-400, existind posibilitatea de a achizitiona inca un sistem de acest tip, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Ministrul turc al Apararii…

- Ministrul turc al Apararii a declarat in fata Comisiei de Buget a Parlamentului de la Ankara ca cele doua state au parafat acordurile pentru livrarea sistemului S-400, iar primul va ajunge in Turcia in 2019. ”Prima livrare a sistemului antiaerian va fi finalizata in 2019”, a declarat Canikli.…

- Lira turceasca a atins marti cea mai scazuta cotatie pe pietele de schimb, in contextul tensiunilor cu SUA legate de iminentul proces al unui om de afaceri si al unui bancher turc la New York, informeaza AFP. In cursul diminetii, moneda turceasca a pierdut peste 1% din valoare si la 06:52…

- Seful de cabinet al presedintelui Erdogan: Ankara ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO al Turciei care are a doua cea mai mare armata din Alianta, dupa cea a SUA. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul de la Ankara sa reconsidere statutul de membru al Aliantei Nord Atlantice.…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Consilierul președintelui turc, Yalcin Topcu, a afirmat ca Turcia trebuie sa reconsidere calitatea sa de mebru NATO. Acesta a mai ținut sa precizeze faptul ca Turcia are a doua cea mai mare armata din alianța, dupa Statele Unite. Afirmația acestuia a venit la scurt timp dupa ce Recep Erdogan…

- Urmand indemnul lierului de la Ankara, Banca centrala a Turciei si populatia tarii s-au apucat de masive achizitii de acest metal pretios. Turcia si-a majorat brusc volumul importurilor de aur. Nu mai putin de 47 de tone au fost achizitionate de la inceputul anului in curs, fata de 14,8 tone in 2016,…

- Statele Unite ale Americii si-au reluat 'la capacitate redusa' activitatea de procesare a vizelor la misiunile sale din Turcia, a anuntat luni ambasada SUA la Ankara, in ceea ce pare a fi un semnal al intentiei Washingtonului de a depasi criza diplomatica dintre cele doua tari, transmite Reuters.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara si Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta mai multi activisti…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in regiunea Manisa, presedintele turc a precizat ca este determinat sa elimine terorismul in afara granitelor Turciei. Erdogan a dat exemplul unei operatiuni ce a fost efectuata de Armata Siriana Libera si de militarii turci, in urma careia jihadistii…

- Confruntarile dintre fortele de securitate si militantii kurzi au izbucnit, joi, in apropierea orasului Semdinli, dupa ce militarii turci au identificat un grup de kurzi care incercau sa pregateasca o ofensiva impotriva acestora.In plus, alti doi militari turci au fost grav raniti in urma…

- Autoritatile din regiunea kurda au precizat ca au luat aceasta decizie pentru a ”preveni alte violente si confruntari”. ”Continuarea luptelor nu va aduce victoria niciunei parti, dar va conduce tara spre dezordine si haos”, se arata intr-un comunicat al Guvernului regional kurd, adaugand…

- Autoritatile SUA au refuzat sa acorde vize unei delegatii ce apartine Ministerului turc de Justitie, împiedicându-i pe acestia sa calatoreaca pe teritoriul american pentru a rezolva criza vizelor dintre cele doua state, potrivit Mediafax. Delegatia turca ar fi trebuit sa calatoreasca…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- El considera totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar și ca 'fara Turcia, UE va suferi izolare, disperare și conflicte interne'. Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au…

- Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au cerut executivului comunitar sa ia in considerare opțiuni de reducere sau redirecționare a fondurilor de preaderare alocate Turciei, avand in vedere erodarea statului de drept in aceasta țara. Inaintea summitului,…