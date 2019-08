Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) au facut publice date statistici, dupa tragediile intamplate la Caracal. Privind ciferele, se pare ca oamenii au inteles importanta acestui serviciu de urgenta!

- Numarul apelurilor non-urgente la 112 a scazut, in acest an, sub 50%, iar in ultimele zile, dupa cazul de la Caracal, a crescut masiv numarul de descarcari ale aplicatiei "APEL 112", potrivit datelor furnizate, duminica, de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). "Pentru prima data de la infiintarea…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale iese din nou la rampa. Prin intermediul Biroului de Presa, STS transmite date de ultima ora cu apelurile la 112.Vezi și: Variantele pentru șefia Poliției Romane. Doi chestori cunoscuți in carți pentru a prelua conducerea IGPR in plin cutremur generat de…

- In plin scandal iscat de neputinta Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) de a moderniza rapid dispeceratul 112 cu echipamente performante de tip Advanced Mobile Location (AML), care permit localizarea cu o precizie de cativa metri a celor care apeleaza la numarul de urgenta, institutia a lansat…

- Șeful STS, generalul-locotenent Ionel Vasilca, a demisionat din funcție in plin scandal al crimelor din Caracal. Alexandra Maceșanu a cerut ajutor joi de trei ori la 112, iar STS a furnizat o arie larga de cautare. Polițiștii au ajuns in locuința suspectului de crima la 19 ore de la apel. Ionel Vasilca…

- Șeful Comisiei de aparare din Camera Deputaților, Dorel Caprar, a declarat pentru Mediafax ca niciunul dintre cei chemați la audieri nu a confirmat înca participarea pentru luni, ora 17.00, respectiv ministrul de Interne, directorul STS, fostul șef al Poliției Române și cel interimar. Comisia…

- Tragedia cutremuratoare a uciderii celor doua fete de la Caracal și, mai ales, demonstrarea clara a incompetenței groaznice a unei intregi serii de instituții ale statului – de la Poliție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STST) pana la procurori, magistrați și inalți funcționari publici – l-a…

- Ziarul Unirea Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Serviciul de Telecomunicații Speciale reușește sa iși dea masura incompetenței in cele mai importante cazuri, atunci cand este cu adevarat nevoie de ei pentru…