- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Natiunea romana si-a gasit mereu in istorie, la Iasi, radacinile cele mai puternice pentru intemeierea statului modern, a declarat miercuri senatorul PNL Iuliana Scantei, la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor. "Aici, la Iasi, (...) s-a realizat cel mai curajos act al statalitatii…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans,…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Cateva mii de oameni iau parte, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile organizate de ziua Unirii Principatelor Romane, unele persoane avand bannere cu mesaje prin care cer inceperea lucrarilor la autostrada Iasi-Targu Mures, in timp ce un alt grup, venit de la Chisinau, are pancarte…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- Inca un motiv de sarbatoare la Cluj. 75.000 lei pentru "Ziua Unirii Principatelor Romane" In anul Centenarului, municipalitatea clujeana aloca 75.000 de lei, bani de la bugetul local pentru 2018, pentru organizarea evenimentului "24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane". "În ultimii…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat summitul de la Bruxelles. Cele trei aspecte esentiale ale Brexitului erau 'factura divortului' dintre Marea…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Uniunea Europeana va continua sa susțina Moldova in implementarea reformelor care vor asigura dezvoltarea țarii și imbunatațirea condițiilor de viața ale cetațenilor. O declarație in acest sens a facut șeful Delegației UE in țara noastra, Peter Michalko, la intrevederea cu ministrul Agriculturii, Dezvoltarii…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un mesaj la aflarea morții Regelui Mihai I al Romaniei. „Imi aduc aminte cu emoție de intalnirile noastre și aș vrea sa aduc un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat in capitalele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a rememorat intalnirile avute cu Regele Mihai, caruia ii aduce un omagiu pentru rolul avut in aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, informeaza news.ro.

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces.

- La intalnire au participat reprezentanti ai tuturor universitatilor membre ale Consortiului: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Balti; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Nationala „Iurii Fedkovici" din Cernauti; Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava; Universitatea Nationala…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat R. Moldova pana la sfarșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat ieri-seara comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in cadrul unei intrevederi cu prim-ministrul…

- Sprijin fara precedent La sudul Moldovei a demarat programul LEADER, orientat spre dezvoltarea rurala în UTA Gagauzia și în raionul Taraclia prin intermediul asocierii potențialului localitaților din regiune, relateaza IPN. În data de 15 noiembrie…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Legislatie europeana impune ca repausul saptamânal neîntrerupt acordat salariaților sa fie de minimum 24 de ore în decursul unei perioade de șapte zile. Nu conteaza însa când anume se acorda acest repaus, potrivit unor lamuriri recente ale Curții de Justiției…

- Potrivit sursei citate, Guvernul se va intruni pe 24 noiembrie la Iasi, la Palatul Culturii, intr-o sedinta festiva care va marca debutul programului "Centenarul Marii Uniri si al Primului Razboi Mondial. Iasi - capitala regatului Romaniei 1916-1918 si Moldova - leagan al Marii Uniri". Tot la Iasi,…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca se așteapta ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana inainte de anul 2025, transmite Tanjug. ''Cred ca Serbia și Muntenegru vor fi membri ai Uniunii Europene înainte de 2025'', a afirmat Juncker raspunzând…

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Veneția referitor la proiectele de modificare a legilor Justiției, a declarat, miercuri, președintele Comisiei parlamentare speciale privind domeniul Justiției, Florin Iordache. Întrebat în legatura cu faptul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut joi ca in Spania catalanii nu sunt oprimați și li se respecta libertatea de exprimare, motiv pentru care in opinia sa situația Cataloniei nu poate fi comparata cu cea a fostelor republici iugoslave, relateaza agenția EFE. Reacția…