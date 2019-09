Eddie Money, interpretul celebrei melodii "Two Tickets to Paradise", a murit la 70 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda nu exclude posibilitatea de a avea o noua relație amoroasa. Cantarețul de muzica populara Gheorghe Turda, in varsta de 71 de ani, a trait o poveste de dragoste cu Nicoleta Voicu, insa cei doi au ajuns la separare. Artistul a afirmat, la emisiunea Agenția…

- John Wesley, actorul cunoscut pentru rolul Dr. Hoover din „The Fresh Prince of Bell Air“, a murit duminica la varsta de 72 de ani. Wesley a incetat din viata din cauza unor complicații provocate de cancer (mielom multiplu – un cancer rar care afecteaza anumite celule albe din sange), a confirmat familia…

- Cantaretul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight", a anuntat ca a fost diagnosticat cu cancer la esofag in faza terminala, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Artistul a facut anuntul intr-o inregistrare video publicata sambata, care va fi inclusa…

- Producatorul si regizorul Harold Prince, cunoscut pentru montarile de pe Broadway "Fiddler on the Roof", "Cabaret", "West Side Story", "Company", "Sweeney Todd" si "The Phantom of the Opera", a murit la varsta de 91 de ani, anunta Variety.

- Moartea actorului Cameron Boyce, cunoscut din serialul Disney „Descendants” si show-ul TV „Jessie”, a fost legata de epilepsia de care suferea, a demonstrat raportul legistilor, potrivit Variety.

- Johnny Clegg, cantarețul și activistul impotriva discriminarii rasiale, a murit marți la varsta de 66 de ani, anunța BBC, potrivit Mediafax.Muzicianul a incetat din viața la Johannesburg, dupa o lunga lupta cu cancerul pancreatic. A fost diagnosticat cu cancer in 2015. Supranumit ”Zulu…

- Ed Sheeran a anuntat, vineri, pe Instagram, lansarea a doua melodii noi. Cantaretul britanic le-a spus fanilor ca piesele sunt explozive, anunțand ca a colaborat la ele cu Bruno Mars si Yebba. "Am lansat doua piese noi astazi si asta este EXPLOZIV cu dragii mei prieteni @chrisstapleton si @brunomars",…