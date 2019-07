Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-a placut sa inregistrez ambele piese. Yebba este fenomenala. Bruno, Chris si cu mine ne-am distrat foarte mult inregistrand. Ascultati-le tare", a transmis Sheeran. Cantaretul a mai lansat de pe acest album piesele „I Don"t Care", cu Justin Bieber, „Cross Me", cu Chance the Rapper si PnB Rock, si…

- Ed Sheeran lanseaza videoclipul oficial pentru cel mai nou single, “Cross Me”, in colaborare cu Chance the Rapper si PnB Rock. Regizat de Ryan Staake si filmat intr-un studio de motion capture cu o dansatoare contemporana, videoclipul infatiseaza animatii 3D ale lui Ed Sheeran, Chance the Rapper si…

- Cantareții Eminem, Cardi B, 50 Cent, Justin Bieber și Bruno Mars se numara printre vedetele cu care artistul britanic Ed Sheeran a colaborat pentru urmatorul sau album, care va aparea pe piața la jumatatea lunii iulie, potrivit MEDIAFAX.Urmatorul album al lui Ed Sheeran, programat pentru lansare…

- Turneul de tenis de la Roland Garros a inceput cu o mare surpriza in turneul feminin. Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber (5 WTA), a pierdut in primul tur cu scorul de 4-6, 2-6 in fata rusoaicei de 18 ani Anastasia Potapova (81 WTA). Aflata la prima participare pe tabloul principal la Roland…

- Patru tineri jucatori de tenis din Moldova participa la turneul european „Nashi Dity”! Competiția de categoria I are loc intre 20 și 26 mai, la Kiev, Ucraina, se arata intr-un comunicat de presa al FNTM.

- Pliskova a invins-o in finala pe britanica Johanna Konta, numarul 42 mondial, scor 6-3, 6-4, intr-o ora si 26 de minute. Ca urmare a succesului de la Roma, Karolina Pliskova va urca luni pe locul 2 WTA, iar Simona Halep, acum locul 2, va cobori pe 3.

- In ciuda faptului ca nu au in lot nicio jucatoare nascuta in 2006, ci doar fete mai mici, antrenorul Alexandru Ivan a reușit sa califice Junioarele 4 ale CSM Unirea Slobozia la turneul semifinal. Calificarea s-a realizat in urma cu doua saptamani la Plopeni, intr-un turneu pe care merita sa-l treaca…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a pierdut si al doilea meci disputat la turneul semifinal de la Fagaras, iar, cu o etapa inainte de incheierea fazei, nu mai are sanse de calificare la turneul final.Dupa 25 34 10 17 cu CSM Tg. Mures in prima zi, CSU Neptun a intalnit astazi CS Rapid Bucuresti,…