ECHINOCTIUL DE TOAMNA 2019. Ce nu ai voie să faci la hotarul dintre vară şi toamnă pentru a nu atrage GHINIONUL Echinocțiul de toamna 2019 are loc are loc pe 23 septembrie, la ora 10.50. La țara, echinocțiul de toamna reprezinta incheierea muncilor agricole și sarbatorirea estui eveniment prin sarbatoarea recoltelor. Satenii obișnuiesc sa duca bucate din recolta la preot pentru a fi sfințite. Dupa sfințire, se spune ca aceste legume și fructe capata puteri tamaduitoare. Se spune ca in aceasta zi florile plang pentru ca venirea iernii inseamna și sfarșitul lor. Pentru a avea flori in ghiveci care sa reziste peste iarna trebuie sa le ungi cu mir sfințit la o manastire și astfel vor rezista și pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

