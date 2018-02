Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Deputatii au votat marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat…

- In urma cu aproape 3 ani (martie 2015), a fost asumata public demararea proiectului primelor 3 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova ( http://m.mediafax.ro/…/banicioiu-incepe-constructia-a-trei-… ). Timp de 3 ani, deci, nici celor 3 medici-miniștri PSD ai sanatații (N.Banicioiu, P.Achimaș-Cadariu și…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu. Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat va fi de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB). Initiatorul legii, deputatul PSD Mircea Draghici, motiveaza, in expunerea…

- Poeta Ana Blandiana deplange faptul ca Parlamentul se foloseste de funeraliile regelui Mihai pentru "a distruge statul de drept". "Ma refer la ceea ce se petrece in Parlament. Este evident ca tot acest extraordinar protocol al mortii este transformat intr-o cortina, care trebuie sa ne distraga…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat joi, la Parlament, ca „astazi s-a facut plata pentru primul sistem de rachete Patriot”. „Sistemele acestea sunt printre putinele testate in lupta, ceea ce este foarte important pentru militari”, a precizat Mihai Fifor, la audierea de prezentare…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 20.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei". Acum legea pleaca spre Senat, camera decizionala.Legea a trecut cu 177 de voturi pentru,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 13 decembrie, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este a doua lege din pachetul "legilor justitiei", dupa legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Aceasta lege va fi trimisa la Senat, camera decizionala.Legea a fost adoptata…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole miercuri, 13 decembrie, dupa ora 19.00, legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Este ultima lege din parchetul "legilor justitiei".Urmeaza votul final, dupa care legea pleaca spre Senat, camera decizionala. Stire in…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Parlamentul are un singur obiectiv - sa puna la adapost de orice forma de raspundere marii infractori ai tarii, afirma judecatorul Cristi Danilet, care critica modificarea Statutului magistratilor. "As fi vrut sa vad o dezbatere profesionista, cu argumente pro si contra. Din pacate, dezbaterile…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputatilor si Senat au avizat favorabil, marti, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB si pentru anul 2018. Pana la urma, in felul acesta, Romania arata ca isi asuma obligatiile…

- "Sunt neplacut surprins ca domnul ministru a decis sa nu vina azi in fata comisiilor reunite. Este prima data in istorie cand la sedinta de buget ministrul alege un alt program. Eu vreau sa le multumesc secretarilor de stat care sunt aici prezenti, dar, pana la urma, este vorba si de respect. Este…

- Pentru soferii care circula fara rovinieta, fapta se va prescrie in patru luni, nu in sase, cum este acum, iar amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce ar putea primi, marti, vot final, la Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Patronii cu firme mici si mijlocii reuniti in principala organizatie de profil din Romania sun dezamagiti de Legea prevenirii, in forma finala, iesita din Parlament, din care lipsesc planul de remediere a neregulilor si lista de sanctiuni pentru care ar fi urmat sa fie iertate firmele contraveniente…

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si abia apoi amenzi, a fost adoptata de Camera Deputatilor. Proiectul, care a trecut si de Senat, a fost adoptat de plenul Camerei Deputatilor cu 177 de voturi ”pentru”…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…

- Iordache, dupa comunicatul Departamentului de Stat al SUA: Propunerile nu afecteaza independenta Justitiei. Despre ce discutam? Seful Comisiei speciale privind justitia Florin Iordache a declarat, referitor la comunicatul Departamentului de Stat american cu privire la modificarile discutate, ca acesta…

- O procesiune cu racla ce adaposteste moaște ale Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei, va avea loc miercuri seara, la Catedrala Patriarhala, din Capitala, in ajunul zilei de praznuire a Sfantului Apostol. Procesiunea va avea loc dupa oficierea Slujbei de Priveghere. Dupa ce va fi inconjurat lacasul…

- Iohannis a promulgat legea pentru achizitia sistemului de rachete Patriot Baterie rachete Patriot. Foto: raytheon.com Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Actul normativ a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot . Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete…

- "Azi Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care devine obligatoriu Sistemul “TVA Split” pentru TOATE firmele din Romania ESTE IN VIGOARE! Degeaba a reusit Eugen Teodorovici sa schimbe ceva foarte bun in Legea de aprobare a Ordonantei cand s-a discutat la Senat / pentru a se aplica aceste…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- USR a decis sa apeleze, in premiera, la o procedura parlamentara la care recurg minoritatile si in alte state democratice, tergiversand prin depunerea a mii de amendamente adoptarea unui proiect controversat. "Nu putem sa-i oprim, dar putem macar sa le facem viata mai grea", spune deputatul USR Claudiu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot ”imediat ce va ajunge” la el, seful statului spunand ca a fost ”neplacut surprins” de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de aparare, in care trebuia…

- Legea pentru cumpararea rachetelor "Patriot" urmeaza sa fie promulgata Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari ca va promulga legea privind achizitionarea rachetelor Patriot imediat ce o…

- PNL si USR solicita retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea Romaniei din UE, afirmand ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura. ” ”Va indemnam…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, cu 279 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere, proiectul de lege privind achizitionarea rachetelor Patriot. Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a declarat ca spera ca saptamana viitoare sa fie semnat contractul cu…

- „Cred ca este o zi foarte importanta pentru Romania. De astazi Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare, prin achizitia unui sistem de aparare cu raza lunga, ma refer la sistemul Patriot”, a subliniat Fifor. „Prin votul pe care l-a dat Camera Deputatilor astazi practic putem…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot, ca, incepand de astazi, Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare. „Cred ca este o zi…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, în calitate de camera decizionala, cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri, legea privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din România” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie…

- Camera Deputatilor a adoptat marti legea privind instituirea “Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Initiativa a trecut de camera decizionala cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala”.…

- „Discutam de acest proiect de lege (achizitia rachetelor Patriot – n.r) in cadrul parteneriatului strategic intre Romania si SUA. Este un efort colectiv care plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale prin aceasta achizitie a sistemului Patriot. Pentru Armata romana, acesta…

- Parlamentarii vor ca invatamantul din Romania sa aiba 15 clase obligatorii. Concret, asta ar insemna ca ultimii doi ani de gradinita plus ultimii doi ani de la liceu sa devina obligatorii pana in 2020, conform unui proiect legislativ. In prezent, in Romania, invatamantul obligatoriu are 11 clase, incluzand…

- Liderul grupului parlamentar al ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a criticat miercuri proiectul legii care instituie obligativitatea vaccinarii, adoptat de Senat, afirmand ca acesta nu poate fi aprobat atata timp cat exista o lege similara adoptata in 2011, conform careia pacientul trebuie…

- Proiectul UDMR, care prevede ca cei condamnați scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat, luni și merge la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit inițiativei legislative , scapa de inchisoare toți cei care au executat cel puțin jumatate din pedeapsa pana…

- Adoptat de Senat pe 23 octombrie, proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor in Romania avanseaza cu pași repezi spre votul final. Ȋnregistrat la Camera Deputaților pe 30 octombrie, a primit termen final pentru depunerea amendamentelor ziua de 7 noiembrie, iar raportul de la Comisia pentru sanatate…

- Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. Potrivit unui comunicat transmis…