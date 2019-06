Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula iubirii” este din nou fericita. De mai bine de șase luni, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar, pe care il cunoaște de mai mulți ani. Fosta iubita a lui Aurel a povestit la „Agenția VIP” ca acum este o femeie implinita…

- Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata la „Insula Iubirii”. Dupa ce s-a lasat ispitit de Dana și s-a casatorit cu ea in Thailanda, Aurel va avea parte de un șoc. Bruneta va parasi insula, iar in locul ei va veni Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. "In aceasta seara, Insula Iubirii a primit o noua…

- Lucrurile au scapat de sub control la Insula „Iubirii”, in ediția de luni seara, 13 mai. In timp ce fetele au avut parte de primul bonfire, Aurel si ispita Dana au declarat ca s-a format primul cuplu in Thailanda. Dupa multe ore petrecute impreuna, Aurel si Dana s-au decis sa se declare un cuplu…

- Insula Iubirii. Radu Valcan a spus adevarul despre Diana și Aurel, concurenți in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, dupa ce, in sezonul anterior, cei doi au participat la emisiune alaturi de alți parteneri.

- Iata ca s-a dat startul la o noua „repriza” de idile, tradari și picanterii. Sezonul cinci al „Insula iubirii” a debutat in forța, cu multe surprize și premiere. Una dintre respectivele surprize a fost revenirea pe insula a doi foști concurenți, care participasera inițial fiecare cu... cuplul lui.

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…