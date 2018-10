Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Horodnic de Sus este singura formație care și-a pastrat invincibilitatea in actualul sezon al Ligii a V-a. In ultima runda, liderul Seriei I a reușit sa se impuna cu 4-2 pe terenul celor de la Viitorul Adancata. In continuarea ierarhiei, cu același numar de puncte, dar desparțite de ...

- Ultimul meci al etapei a 10-a a Ligii a 2-a a însemnat derby-ul dintre echipa Universitatea Cluj și Daco-Getica, fosta prim-divizionara asa cum se numeste acum Juventus. Cu un parcurs fara greseala pe teren propriu în acest sezon si cu minim doua goluri marcate pe meci, Universitatea…

- Fotbalistii de la FC Arges se pregatesc de cel mai important meci din acest tur de campionat. Echipa argeseana va intalni Petrolul Ploiesti, joi, de la ora 17, pe stadionul Nicolae Dobrin. Confruntarea dintre pitesteni si ploiesteni este un derby de mare traditie al fotbalului romanesc avand in vedere…

- Voința Stremț și Sportul Petrești, echipe cu maximum de puncte in acest sezon, fruntașele Ligii a IV-a, s-au infruntat intr-o partida a ambițiilor O partida spectaculoasa, intre formații ce au mers ceas pana la ora acestui joc ce a adunat peste 350 de spectatori la Stremț. Vizitatorii au condus cu 2-0,…

- A treia etapa a Ligii a 2-a debuteaza vineri cu meciul dintre Petrolul Ploiești și Pandurii Lignitul Targu Jiu. Meciul va incepe la ora 18.00, pe stadionul Ilie Oana. Preturile biletelor pentru sezonul 2018-2019, la meciurile organizate d...

- Ultimele doua meciuri din runda inaugurala a noului sezon din Liga 2 Casa Pariurilor s-au disputat duminica, la Bucuresti si la Timisoara. In prima partida a zilei, disputata pe stadionul din cartierul Colentina, proaspat retrogradata ASC Daco-Getica a invins cu 2-0 pe UTA Arad, reusitele bucurestenilor…

- Farul Constanța va fi primul adversar al celor de la ACS Poli Timișoara in calendarul Ligii 2. Banațenii merg la malul marii pentru a intalni o nou promovata, care nu trebuie deloc ignorata. „Farul Constanța este o echipa de tradiție și, in primul rand, vreau sa-i felicit pe cei de…

- Gigi Becali a declarat, duminica seara, ca este dezamagit ca FCSB a primit gol in minutul 89 al derbiului cu Dinamo, dar a subliniat ca nu are ce sa reproseze echipei. El a mai spus ca daca va juca la fel, cu daruire, FCSB va castiga Liga I cu 15 puncte avans.Nunta mare in familia Dragnea!…