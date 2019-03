Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a fost operata de urgența luni, 25 februarie. Vedetei ii fusese depistata, cu doar trei zile inainte, o tumora pe colon, iar medicii au decis ca trebuie sa intervina imediat. Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. A refuzat chimioterapia Artista a dat o declarație pentru…

- O femeie de 53 de ani a trait drama vieții sale. Dupa ce a postat pe internet o fotografie cu unghiile sale, care nu aveau nici pe departe cel mai estetic aspect, aceasta a aflat ca sufera de cancer pulmonar.

- Natasa Raab trece prin momente cumplite! Fratele ei este grav bolnav si are nevoie urgenta de un tratament care se gaseste doar in Cuba. Cunoscuta actrita cere ajutorul tuturor oamenilor. Natasa Raab a fost si ea bolnava de cancer, dar a reusit sa invinga cumplita boala. Acum, fratele ei, in varsta…

- Hannelore a trecut prin momente dificile. Blonda a pierdut o sarcina pe vremea cand forma un cuplu cu Bogdan. Bogdan și Hannelore au format un cuplu timp de șapte ani, insa mariajul lor a durat doar șase luni. Cei doi s-au desparțit in luna octombrie a anului trecut. Bogdan, fostul soț al blondei, a…

- Are 26 de ani, l-a crescut singura, iar acum e forțata sa-i spuna baiețelului sau de șase ani ca "mami o sa moara". Sufera de cancer in stadiu terminat, iar medicii au anunțat-o sa se pregateasca de ce e mai rau, caci nu mai are mult timp de trait.

- Antonio Hoinaru este un copil de numai 13 ani, care pana la aceasta varsta a dobandit maturitatea vieții, inainte de vreme. A fost un copil absolut normal, ca toți copiii: joaca, entuziasm, prietenii frumoase si visuri marețe, lucruri cat se poate de firești pentru un copil. Dar toate s-au naruit incepand…

- Drama dupa drama pentru una din cele mai iubite actrite. Dupa ce s-a vindecat de cancer, intreaga ei familie e lovita de boala necrutatoare. Natasa Raab a ajuns in pragul disperarii, iar problemele de sanatate au bagat-o si pe ea din nou in spital.

- Cel putin 13 sali de jocuri de tip Escape Room au fost inchise in Polonia in urma unui incendiu care a avut loc vineri in orasul Koszalin din nordul tarii in care cinci adolescente si-au pierdut viata, relatteaza postul BBC.