- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani.La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspectaAndrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Drama pentru o familie din Pitesti. Un tanar pitestean ce lucra ca sofer a murit in urma unui accident rutier ce s-a petrecut miercuri seara. Toti prietenii sunt profund indurrerati de aceasta veste si mai ales socati. Gandurile lor zboara acum catre iubita acestuia, tanara fiind si ea la fel de…

- Incidentul s-a produs ieri pe strada Calarasilor din Braila, iar un trecator a postat pe o retea de socializare numarul masinii conduse de un barbat de 68 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, cel mai probabil a suferit un infarct, pentru a afla identitatea acestuia.

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Aceasta a postat un mesaj de adio pe o rețea de socializare

- Cei doi au avut o fiica, pe nume Ana-Lisa, care a murit in anul 1998, la doar un an și patru luni, din cauza unei probleme la inima, scrie huff.ro. Dupa trei ani, a venit pe lume și Luca, al doilea copil al lor. Citeste si Laurentiu Reghecampf, clipe de COSMAR la ARABI. Nu credea ca poate…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Bataie cu pumni si picioare in regiunea Lipetk din Rusia. Pe internet au aparut imagini video in care trei adolescente o bat pe una dintre colegile lor de scoala. Scena este urmarita de cativa amici, care le incurajau pe tinere sa nu se opreasca.

- Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn. "Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata", a notat clubul din Florenta pe Twitter. Meciul Udinese – Fiorentina, contand pentru etapa a XXVII-a a campionatului Italiei,…

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- O tragedie aviatica a avut loc ieri in Rusia, dupa ce avionul de pasageri An-148 al „Saratov Airlines”, zborul 6W 703 Moscova-Orsk, a decolat din Domodedovo la ora 14:24 si numai dupa cateva minute s-a prabusit la sol. Din inregistrarile audio ale discuțiilor pilotului cu turnul de control, rezulta…

- Un atac armat a avut loc in cursul zilei de duminica intr-un mall din Beijing. Sunt victime multiple, transmite presa internaționala. O femeie a fost ucisa și alte 12 persoane ranite dupa ce un barbat a atacat mulțimea cu un cuțit, intr-un mall din Beijing, informeaza Reuters. Mall se afla intr-un cartier…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane…

- Doiu în lumea filmului. Reg E. Cathey, cunoscut din serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la vârsta de 59 de ani. Actorul, care i-a dat viața lui Freddy Hayes în drama politica Netflix,…

- Un cunoscut atlet a încetat din viata la doar 33 de ani în conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tânarul a fost gasit mort în propria casa.

- Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln cand s-a simtit rau si a coborat din masina, pe autostrada, in apropiere de Indianapolis. El a fost insotit pe marginea drumului de soferul automobilului in care se afla, Jeffrey Monroe, in varsta de 54 de ani.…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie,…

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ in care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția.

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, așa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari.

- O ambarcatiune de mici dimensiuni cu 12 femei fugite din Corea de Nord s-a rasturnat in fluviul Mekong, iar doua dintre ele s-au inecat, potrivit unui activist sud-coreean pentru drepturile omului.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Juan Carlos Garcia, fundasul din Honduras care a jucat la echipa de fotbal Wigan Athletic, a încetat din viata la doar 29 de ani, el pierzând lupta cu leucemia, a informat clubul din liga a treia engleza.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Sticla rara de vodca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei, la trei zile dupa raportarea furtului. La o prima inspectie, valoroasa sticla nu parea deteriorata, insa continutul sau lipsea. Sticla - fabricata din aproximativ 3 kilograme de aur si 3 kilograme de…

- Un barbat din Neamț a murit dupa ce a cazut intr-o fosa din curtea locuinței sale. Nemțeanul fusese scos in viața din bazin, insa cu hipotermie, care i-a fost fatala. Un barbat de 49 de ani, din localitatea nemțeana Sabaoani, a murit la Spitalul Roman, dupa ce anterior cazuse intr-o fosa din curtea…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Drama in familiile a doi tineri bihoreni. Madalina si Marius au murit asfixiati si carbonizati in noaptea de joi spre vineri. Cei doi erau logodnici si urmau sa se casaoreasca in primavara lui 2018.

- Cazul celor doua fetițe care au decis la doar 13 ani sa iși ucida colega pentru a-i face pe plac unui personaj fictiv desprins din legendele urbane, a șocat pe toata lumea. Incredibila intamplare a avut loc intr-o dimineata in cadrul unui joc „de-a v-ati ascunselea”. Cele doua fete de 12 ani, Morgan…

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…