Dragoljub Bajic, invitat in spectacolul Don Carlo de de Giuseppe Verdi de pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 23 mai 2019, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi.



Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga.



Mario de Carlo, despre spectacolul "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, ce se va desfasura pe prima scena lirica a tarii: "Rolul de regizor (si decoruri, costume si lumini) in cazul Don Carlo este ca si cum te-ai arunca de pe stanca din Acapulco.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Stefan Mazare, fostul primar de la Constanta, va fi adus in tara din Madagascar, dupa ce a fost extradat de tara africana. Va fi adus cu avionul in Europa, mai exact la Paris. De acolo, va pleca cu cursa Tarom, care va decola la ora 16:20 si va ateriza pe Aeroportul Otopeni la ora 20:10. Potrivit…

- Penuria artizanilor calificati si dezbaterea privind modalitatile de reconstructie a Catedralei Notre-Dame din Paris ar putea constitui principalele capcane ale acestui santier colosal, estimeaza un arhitect care a participat la restaurarea Castelului Windsor din Marea Britanie, citat miercuri de…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 20 aprilie 2019, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…

- Oficialii Club Concorde au declarat ca au strans peste 250 de milioane de lire sterline pentru reinceperea zborurilor cu Concorde. Paul James, președintele Clubului: "Am fost copleșiți de entuziasmul și feedback-ul pozitiv al persoanelor care doresc sa investeasca in acest proiect, lucru care arata…

- Cronometrul dintre servicii va fi utilizat din anul 2020 la toate turneele organizate de ATP, a confirmat organizatia tenisului profesionist masculin, citata de Reuters.Cronometrul efectiv dintre servicii, care impune o limita de 25 secunde, a fost introdus cu scopul de a accelera ritmul meciurilor…

- Toyota se așteapta ca 50% din vanzarile sale europene sa fie asigurate de hibrizi in acest an. Totodata, constructorul se așteapta ca proporția sa creasca la 60% pana in 2021. In contextul unei game puternice de hibrizi, japonezii nu au lansat pana acum un model electric, insa situația urmeaza sa se…