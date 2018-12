Dragnea: Trebuia sa intervină SRI! E una dintre cele mai mari probleme de securitate națională ”Una dintre cele mai mari probleme de securitate naționala o reprezinta faptul ca miliarde de euro nu au intrat in bugetul țarii ca sa facem autostrazi, școli spitale. Aici SRI trebuia sa intervina. Daca tot in fiecare an buget mai mare... și au și primit... aici trebuia sa intervina. Sa ne spuna daca au sesizat pe cineva. Adica ei nu știu lucrurile acestea?”, a zis Dragnea. Dragnea, despre taxa pe lacomie , despre taxa pe lacomie Cat despre taxa de lacomie, liderul PSD a declarat: "Discutam de companii mari, care au cifra de afaceri de miliarde de euro și care au profit foarte, foarte mic. Inseamna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

