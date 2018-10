Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator Toni Grebla este, de luni, noul secretar general al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata deja in Monitorul Oficial. Propunerea a fost facuta, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, de catre Liviu Dragnea, iar fostul…

- Potrivit acestuia, nominalizarea lui Toni Grebla reprezinta o recunoastere pentru cariera lui si totodata o reparatie pentru 'mizeriile suferite' de acesta 'din partea unui sistem odios'. 'Toni Grebla este o nominalizare exceptionala pentru functia de secretar general al Guvenului. Este o…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu si peste 20 de lideri judeteni social-democrati au discutat despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat ieri, pentru MEDIAFAX, surse participante la discutii. Printre liderii judeteni participanti la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica, posibilitatea ca, pana cel tarziu la inceputul lunii octombrie, sa fie facuta o remaniere a Guvernului. El a declarat, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila va face, pana atunci, o evaluare a tuturor ministrilor, iar conducerea PSD va decide…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea ministrilor. "O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care…

- Dragnea recunoaște ca a semnat un protocol cu SRI, ca ministru al Dezvoltarii. Pe vremea cand conducea portofoliul, in 2014, președintele PSD a spus ca a semnat un astfel de protocol cu serviciul de informații, dar a precizat ca este vorba despre un protocol pe siguranța cibernetica. ”Sa lamurim și…