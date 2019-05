Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca singura varianta pentru inlocuirea unor ministri in cabinetul Dancila este restructurarea guvernamentala prin votul Parlamentului, pentru ca seful statului nu ii va da vreun raspuns premierului in privinta remanierii, informeaza Agerpres.roEu ii doresc…

- Dragnea vrea remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului Liviu Dragnea a declarat, joi seara, ca exista o majoritate confortabila in Parlament si premierul Viorica Dancila poate apela oricand la varianta restructurarii prin votul Parlamentului, dar ca nu isi permite sa forteze…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut joi seara, intr-o emisiune televizata, ca premierul Viorica Dancila nu a vrut sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului. Dragnea a spus ca Dancila, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca…

- Referendumul are aatiuni electorale Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca intrebarile pentru referendumul din 26 mai sunt ”neclare”, apreciind ca acest demers al presedintelui Iohannis se face ”cu incalcarea” recomandarilor Comisiei de la Venetia si a deciziei CCR. „Prin decret…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila este asteptata, dupa Sarbatorile de Paste, sa decida daca vrea sau nu o restructurare a Guvernului, printr-un vot in Parlament, sau va merge in continuare pe varianta interimatelor de 45 de zile. Liderul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu spune ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. PSD a luat in calcul, deja, la Comitetul Executiv National, sa ii dea sefului statului…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

