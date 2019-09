Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a primit joi o scrisoare "foarte frumoasa" de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-ar putea intalni din nou, transmite Reuters.Trump nu a precizat cand ar urma sa aiba loc urmatorul summit. Dupa precedenta intalnire cu Kim din…

- Secretarul de Stat Mike Pompeo spera la o reluare rapida a negocierilor intre Phenian si Washington pe tema ”denuclearizarii” peninsulei coreene, in pofida unor teste recente de racheta efectuate de Coreea de Nord, relateaza Reuters potrivit news.ro”Speram sa ne intoarcem la masa negocierilor…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au o intelegere conform careia Coreea de Nord nu va lansa rachete balistice intercontinentale, a declarat marti consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton canalului de televiziune Fox News, preluat de Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri un acord prin care SUA isi vor spori exporturile de carne de vita in Uniunea Europeana, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis o scrisoare „foarte prietenoasa” liderului nord-coreean Kim Jong-un ca raspuns la felicitarile de ziua sa primite saptamana trecuta de la Kim, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Schimbul de scrisori a avut loc in contextul…