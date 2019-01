Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta in lumea muzicii! Un cantareț, considerat o speranța pentru muzica pop, a fost impușcat mortal, in timp ce se afla pe motocicleta. Artistul in varsta de 24 de ani s-a stins pe urma, la spital.

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...

- Pete Shelley, solistul trupei Buzzcocks, a murit la 63 de ani din cauza unui atac de cord. Fratele artistului a anunțat vestea trista pe contul personal de Facebook. "Acesta este cel mai greu lucru pe care a...

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- TRAGEDIE in lumea MUZICII! Un celebru cantareț a fost IMPUȘCAT MORTAL! Fanii sunt ingroziți Un celebru cantareț a fost impușcat mortal in orașul american New Orleans. Potrivit poliției locale, citate de BBC News, rapperul american Young Greatness a fost impușcat luni dimineața, in timp ce se afla in…

- Industria muzicala a suferit astazi o alta pierdere. Celebrul rapper Nick Breed a fost impuscat mortal in orasul sau natal, Baltimore, in urma cu trei zile. Vestea a fost facuta publica astazi, iar fanii lui sunt indoliati.

- Rapperul canadian Jon James McMurray a decedat dupa ce a cazut de pe aripa unui avion aflat in zbor, in timpul filmarii unui videoclip, au anuntat impresarii cantaretului intr-un comunicat, potrivit AFP.