- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti CNAB a decis joi demiterea directorului general al companiei, Gabriel Stoe, demitere ce fusese solicita de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, au declarat pentru AGERPRES, surse oficiale.Ministrul a efectuat joi o vizita inopinata…

