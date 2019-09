Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - FC Botoșani, cel mai așteptat duel al zilei din Liga 1, a debutat cu un fault grosolan, nesemnalizat insa de arbitrul George Radulescu. Nici macar un minut nu trecuse din partida de pe Arena Naționala cand Mihai Neicuțescu, fotbalistul readus de Dinamo de la Chindia, l-a lovit cu cotul in figura,…

- Arbitrii Sebastian Coltescu si George Radulescu vor conduce la centru partidele Chindia Targoviste – Sepsi Sfantu Gheorghe si Dinamo – FC Botosani, care se vor disputa, sambata, in etapa a noua a Ligii I.

- Florin Prunea, presedintele lui Dinamo, a anuntat ca echipa pe care o va conduce are sanse mari sa dispute urmatorul meci de pe teren propriu pe Arena Nationala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu, semnal pentru Rareș Bogdan și PNL: ‘Afara PSD!’ In acest sezon, Dinamo a disputat…

- Marius Croitoru, antrenrul lui FC Botoșani, a comentat infrangerea neverosimila suferita de moldoveni pe terenul campioanei CFR Cluj, scor 1-4. „Multe nu sunt de spus, e o lecție pentru noi. Prima repriza a fost la mana CFR-ului. La cald, putem gasi mulți vinovați, dar a fost o lecție de fotbal predata…

- DINAMO // Andreas Mihaiu (20 de ani), noul pariu al lui Eugen Neagoe, a dezvaluit cine au fost cei trei oameni care l-au remarcat și adus in curtea „cainilor" pe vremea cand era junior. Originar din Slatina, Mihaiu, integralist in victoria contra Clinceniului, 4-2, a fost remarcat in 2015 de Ionel Danciulescu,…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a fost suspendat, miercuri, doua jocuri de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost eliminat la meciul cu Chindia Targoviste (2-2), din prima etapa a Ligii I. Iordanescu, amendat si cu 320 de lei de comisie, a fost…