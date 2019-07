Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au descoperit, vineri, 100.000 de tigarete de contrabanda in interiorul unui autoturism oprit in trafic in Capitala, soferul autovehiculului fiind plasat, sambata, sub control judiciar.



Potrivit DGPMB, autoturismul si tigaretele au fost ridicate de politisti in vederea confiscarii, urmand a fi stabilit si prejudiciul adus bugetului statului.



"Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sprijiniti de politisti din cadrul Brigazii Rutiere, au prins in flagrant…