Stiri pe aceeasi tema

- Madonna i-ar fi promis unui sportiv nu mai putin de 20 de milioane de dolari daca o va lasa insarcinata! Marturia vine chiar de la Dennis Rodman, un baschetbalist cu care artista a avut o relatie in anii 90.

- Producatorul auto Volkswagen va rambursa clienților 96,5 milioane de dolari, dupa ce a furnizat informații incorecte privind emisiile de gaze și economia de carburant in cazul a 98.000 de automobile vandute pe piața americana, relateaza Reuters.Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din SUA…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AGERPRES.Brigadierul de politie…

- Un jaf de 2,5 milioane de dolari a avut loc la monetaria Mexicului, din capitala Ciudad de Mexico, potrivit BBC News. Doi indivizi inarmați au furat sute de monede comemorative din aur, a anunțat poliția, potrivit postului BBC News.

- In trimestrul II 2019, volumul total al transferurilor bancare de mijloace banești din strainatate in favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane dolari, fiind in cadere cu 29 milioane de dolari, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In pofida diminuarii…

- Celebra cantareața Rihanna iși inchiriaza vila pe care o deține in Hollywood Hills contra sumei de 35.000 de dolari pe luna. Rihanna, in varsta de 31 de ani, nu mai vrea sa stea in casa din Hollywood Hills. Artista a cumpparat reședința respectiva in iulie 2017, contra sumei de 6,8 milioane de dolari.…

- In doua zile, pe pagina ACL s-au facut peste 20.000 de donatii in valoare totala de peste doua milioane de dolari. ACL a decis sa opreasca, cel putin pentru moment, campania de donatii, aceasta urmand sa fie redeschisa daca vor fi necesari mai multi bani.

- Zece ani s-au scurs de la evenimentul care a indoliat intreaga planeta. Atunci, romanii deschideau televizoarele pe la orele dimineții pentru a afla vestea: Michael Jackson a murit! Era 25 martie 2009 cand milioane de fani au plans tragicul sfarșit al regelui muzicii Pop.