- Comisiile pentru industrii, pentru buget si cea pentru administratie de la Camera Deputatilor se reunesc azi, in sedinta comuna, incepand cu ora 12,30, pentru dezbaterea proiectului legii privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare…

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50 din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social democratilor din Camera…

- Comisiile economica și pentru energie ale Senatului vor da, luni, un raport comun pentru proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, in urma cererii de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea offshore va primi luni votul Senatului, a anunțat Liviu Dragnea.…

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Darius Valcov, consilierul economic al premierului, a declarat sambata ca cine ''ar indrazni'' sa modifice actuala forma a Legii offshore ar trebui condamnat pentru tradare de tara. "Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni…

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- Negocierile asupra Legii offshore s-au purtat departe de opinia publica, sub patronajul lui Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, acuza deputatul PSD Cristina Pruna printr-un comunicat de presa. Aceasta a mai afirma ca aproape in nicio ședința a comisiei de specialitate din Camera…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…